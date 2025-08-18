米可白鼻血狂流3天送醫！　一檢查驚見2刀劃痕傻眼

記者王靖淳／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）日前才透露，拍攝工作進行到一半時，「突然流鼻血」，嚇壞片場所有人。今（18）日她再度發文，坦言因為連續三天嚴重流鼻血，決定去看醫生，檢查結果讓她大吃一驚，同時也透露，自己在年底將進行鼻息肉手術。

▲米可白將在年底進行鼻息肉手術。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

米可白透露，醫生告訴她「鼻子裡面有兩道劃痕」，這才導致她連續三天流鼻血。她回想後推測，應該是「用洗鼻子噴嘴時不小心受傷。」她也分享了當天的就診過程，因為記錯看診時間，原本下午的門診被她改成早上，卻意外掛到耳鼻喉科的權威醫師。

▲米可白連續三天流鼻血。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

除了鼻子狀況，米可白還拍了頭顱X光，醫生安排她兩週後回診看報告。米可白進一步透露，自己其實打算在年底做鼻息肉手術，但這幾天因為過敏，打噴嚏的情況非常嚴重，為此她苦笑形容，在診間只是待了幾分鐘，就打了20幾個噴嚏，讓醫生都忍不住驚呼：「小姐，妳也太嚴重！」

▲米可白拍戲一半流鼻血。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419 ）

事實上，米可白13日才在IG限動發文，透露自己在拍戲拍到一半無預警流鼻血，身邊的工作夥伴無不被嚇到，「他們趕緊幫我找衛生紙，連導演都來關心我，我也被突然的狀況嚇死。」原以為只是拍戲當下的意外，不料米可白隔天收工回家後，擤鼻涕時又流鼻血，「我需要降火氣，喝椰子水，找個時間去檢查。」