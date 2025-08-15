《鬼滅之刃無限城》在香港破《哪吒2》紀錄！有望成2025票房冠軍

記者劉宛欣／綜合報導

日本超人氣動畫《鬼滅之刃》結局篇三部曲之一《鬼滅之刃無限城篇第一章》，在台灣持續創下票房佳績，有望超越前作《無限列車》，14日該作正式在香港上映，延續各地熱潮，票房成績同樣亮眼。開畫當天不僅「零點場」IMAX場次預售秒殺，正式上映首日更全線報捷，氣勢驚人，根據預測，最終也很有希望超越《哪吒2》票房成績。

▲《鬼滅之刃無限城篇第一章》在台灣的票房以驚人速度累積。（圖／翻攝自木棉花臉書）

根據港媒報導，該片全日票房高達730萬港元（約新台幣2800萬元），不僅打破年初陸片《哪吒2》創下的667萬港元（約2560萬台幣）開片紀錄，更暫居2025年香港開畫票房冠軍寶座。值得一提的是，《鬼滅之刃 無限城篇》在下午場次時就已刷新2015年《Stand By Me 多啦A夢》所保持、長達10年的日本動畫香港開片最高紀錄，晚間10點更突破680萬港元，成功超車《哪吒2》。

▲《鬼滅之刃無限城篇第一章》在港也開出亮眼票房。（圖／翻攝自X）

加計凌晨的「零點場」，首日最終以730萬港元（約2800萬台幣）的成績創下新高。業界預估，以目前的觀影熱度來看，這末結束後票房有望直衝2000萬港元（約7680萬台幣）大關，挑戰《哪吒2》僅用三天便破1500萬港元（約5760萬台幣）的速度。《哪吒2》今年2月上映時，創下香港動畫電影及中國電影開片日票房紀錄，最終累積票房更高達6415萬港元（約2.46億台幣）。