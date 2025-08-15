44歲蔡依林狀態好到吳青峰都羨慕　曝高難度1秘訣：2天就超漂亮！

記者蔡琛儀／台北報導

天后蔡依林（Jolin）相隔6年推出新專輯《Pleasure》，由專輯發想的Podcast節目《Pleasure Talks》也於8月初正式開播，繼首集以專輯製作過程為題後，第二集邀請好友蔡健雅與吳青峰作客，三人暢聊關於「愉悅」與「情緒」，不僅分享彼此生活中對「情緒」的有趣觀察，更談到在音樂創作與心境轉折上的經歷。

▲蔡依林被爆料平常都超早睡。（圖／凌時差音樂提供）

談到對彼此的觀察，蔡健雅說，很佩服Jolin到現在都能把自己的狀態維持得這麼好，尤其是生活作息：「每次聚會9點就會準時說掰我走了。」爆料Jolin常在聚會正嗨時，時間一到就默默叫車離開，「要習慣她10、11點睡覺。」Jolin則笑回，現在是9點半就要睡，工作熬夜到10點多就覺得累瘋，「我都希望演唱會可以下午2點開始，唱到下午4、5點！」

吳青峰也坦言，自己很羨慕Jolin也是因為她狀態超好，「我心裡就第一次動了這念頭，想說是不是10點睡覺真的有差。」Jolin立刻附和：「有差，真的有差！我是今年因為去美國回來時差，不得不9點睡，連續兩天起來，我超漂亮！我才震驚原來我是適合更早睡。」

▲蔡依林Podcast第二集找蔡健雅、吳青峰暢聊。（圖／凌時差音樂提供）

吳青峰則自爆都是早上8點睡，甚至9點、10點，蔡健雅笑說，自己以前常凌晨 3、4 點才睡，直到疫情期間意外在早上8點睜眼看到陽光，笑說應該是「年紀到了」，從此固定8點就會睜眼起床，因此打趣對吳青峰說，兩人的作息可以「交接」，一人早睡，一人早起，房間還可以輪流用，笑說：「很省！」