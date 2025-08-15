短劇《十八歲太奶奶》破紀錄！爆紅神劇5看點「重孫子都是高顏值」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇（微短劇）近年強勢崛起，熱門劇集平均播放量達10億以上，從今年初《好一個乖乖女》爆紅，暑期檔更連續出現爆劇，繼偶像愛情題材《念念有詞》播放量達30億，又有一部《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》爆紅，創下史上最快30億的播放紀錄，且這部劇並非愛情偶像劇，也不是古裝宮鬥，而是一部家庭喜劇，人氣席捲各個年齡層。《ETtoday星光雲》整理5大看點，剖析劇集大受歡迎的原因。

▲爆紅短劇《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》創下短劇平台史上最快30億播放量，締造新紀錄。（圖／翻攝自微博）

看點1：穿越重生！太奶奶變18歲女高生

▲《十八歲太奶奶》描述1955年的天才女數學家，意外穿越重生變18歲高中生，重新整頓家族的故事。（圖／翻攝自微博）

《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》改編自作者烏英夏在番茄小說網發表的作品《孝子賢孫都跪下，我是你們太奶奶》，描述一位1955年的天才數學家「容遇」，在丈夫逝世後獨自撫養兒子，卻在一場意外中離世，一覺醒來竟發現自己穿越至70年後、成為同名同姓的18歲高中女生「容遇」身上。然而此時的兒子已經變成70歲的集團董事長，年老體衰，更有一票帥氣卻不成器的重孫，她得以與兒子母子團聚後，決定重返家族大位，用智慧與實力一一解決重孫帶來的問題。該劇由范博洋執導、編劇是黃經天，故事集結穿越重生、喜劇兩大元素，自6月9日上線第一部、7月26日上線第二部，且第二部評價超越第一部，8月初播放量突破30億，創下短劇平台史上最快達30億的新紀錄。

看點2：憑智慧輾壓歹人！就是一部爽劇

▲李柯以飾演女數學家容遇，從1955年魂穿成18歲高中生，憑智慧輾壓惡人反派。（圖／翻攝自微博）

1955年的「容遇」經歷戰爭、喪夫，擁有研究熱血與天才頭腦，如今魂穿成為18歲女高中生，昔日的霸氣讓新的容遇「全面升級」，不僅能讓身體原主的家人再也不敢輕視，回到老家團圓，一身氣場讓家族成員不自覺聽話，尤其是面對心懷不軌的綠茶型女性、懷有惡意的反派，都能憑智慧識破詭計，必要時還能用好身手打對敵人，女主角由24歲李柯以主演，人設強大完美，隨時壓制惡人反派，解決事件迅速又痛快，正中愛看爽劇的短劇觀眾群。

看點3：重孫子都是高顏值！

▲18歲女生是豪門家族太奶奶，全家福合照有反差萌。（圖／翻攝自微博）

《十八歲太奶奶》除了是部爽片，選角也是一大亮點。劇中飾演重孫子的男演員，都是人氣當紅的短劇男神！故事共有5位重孫子登場，飾演老大「紀止淵」的趙廷義擁有宛如韓國財閥的型男外貌；飾演老二「紀言亭」的王道鐵是短劇TOP級男神，更是中年觀眾最愛；飾演老四「紀景川」的吳添豪因演出《江南時節》爆紅；飾演老五「紀舟野」的王培延在短劇圈人氣漸升，還有曾輝客串演女主角的好友「唐澈」。每位重孫子都演過爆紅短劇，而且年齡層不同，各自符合不同世代觀眾的審美，且多位當紅又年長的男演員在一部戲同台對戲，戲裡是24歲女主角李柯以的「重孫子」，對觀眾來說，視覺上更有輩分逆轉的衝突，更添戲劇張力，再加上神秘的老三還沒有登場，追劇網友紛紛期待高顏值男演員加入。

▲趙廷義飾演重孫子老大。（圖／翻攝自微博）

▲王道鐵飾演重孫子老二。（圖／翻攝自微博）



▲吳添豪飾演重孫子老四。（圖／翻攝自微博）

▲王培延飾演重孫子老么（老五）。（圖／翻攝自微博）

看點4：狗血衝突像台灣八點檔！母子情催淚

▲7旬老爺爺喊18歲女高中生媽媽，網友卻看哭了。（圖／翻攝自微博）

《太奶奶》沒有偶像劇般的愛情線，也不是古裝仙俠或宮鬥，故事不斷上演「整頓家族」，重孫子個個善良，但容易捲入麻煩事，至今上演豪門競爭、家族疏離、視人不清、身世之謎、惡人詐騙等劇情。18歲的太奶奶敢管敢罵，修補家人關係，偶爾上演豪門宴會與反派進行大對決，頗像台灣八點檔正反派在重大場合嗆聲的灑狗血橋段。還有《太奶奶》非常貼合時事，演員台詞出現網路流行語，還找王道鐵大跳最夯的「掃腿舞」，激起觀眾共鳴。此外，18歲女主角裝著媽媽的靈魂，與年近8旬的兒子「英寶」團圓，年老的兒子相隔70年又能喊媽媽，彷彿回到小時候，這段母子情勾起許多中年觀眾對父母的思念，又有誰不希望到老都能繼續喊一聲媽媽呢？這成了劇集的最強催淚點。

看點5：爽劇也有核心價值

▲《太奶奶》不只是爽劇，演到後面還有家國情懷，正中大陸觀眾的心。（圖／翻攝自微博）

短劇高度要求劇情節奏明快、幾乎每集都要有反轉，還要有高潮情節。《太奶奶》不僅符合短劇觀眾的需求，女主角的宏大世界觀，讓故事價值再升級，除了原本的靈魂熱愛學術研究，又幫身體原主圓夢，從數理考題到太空科技，從家事一路忙到國家天下事，正中大陸觀眾最愛的「家國情懷」。大陸觀眾近年非常議論劇本的核心思想，一旦走偏就吐槽，而短劇沒有注水情節，灑狗血劇情到最後以正向大結局收尾，給觀眾高度的情緒價值。

流量破30億的追劇現象

▲《十八歲太奶奶》第2季上線第一天，熱度破億創平台紀錄，總播放量已經突破30億。（圖／翻攝自微博）

《太奶奶》出自於知名短劇製作公司「聽花島」所打造，選角也大多是公司旗下演員，而一、二季相繼上線，其中第二季的迴響空前熱烈。劇集在大陸各個短劇平台都是連日來的收視冠軍，光是在「紅果短劇」，其站內熱度衝破1億，不到1個月就衝破30億播放量，寫下短劇流量神話。該劇第三部也即將播出，網友敲碗劇集繼續拍下去，整個系列將達到破百億的驚人數據。