16萬琵琶女神出國「搭訕洋男被罵台女EZ」！無奈：只感受到自卑感

記者潘慧中／綜合報導

「琵琶女神」丘涵是女子國樂樂團「無双樂團」前琵琶手，近年還跨足YouTube領域，擁有16萬訂閱者備受喜愛。沒想到在最新上傳的影片，中，由於搭訕了一名德國男性，引來部分網友寫下「台女EZ」等惡毒留言。事後，她只能無奈回應：「不要那麼仇視女性啦！」

▲丘涵回應網友的惡意留言。（圖／翻攝自Instagram／joanne_722）



丘涵在Instagram限時動態表示，她覺得影片底下的留言很幽默，「為什麼在國外搭訕男店員就要是這種仇視台女的言論？」對於那些留言，她只感受到網友「內心的自我價值認同不足和自卑感」。

▲▼丘涵有「琵琶女神」的封號。（圖／翻攝自Instagram／joanne_722）



此外，丘涵解釋她從未覺得外國人有比較特別，無關對方是否為西方人，她當下搭訕的舉動只是覺得「既然都去到那裡要拍攝夜生活企劃，想拍出體驗搭訕感、有娛樂性的內容而已」。

到最後，丘涵甚至沒有加那位男店員的IG，也根本沒有tag對方，她完全不想打擾對方，因此，她希望那些網友「不需要那麼認真也不要那麼仇視女性啦」。