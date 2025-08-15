43歲孫藝真身材太犯規！綁馬尾健身「零贅肉背肌」真實體態曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星孫藝真2022年11月誕下一兒後，身材迅速恢復產前，她與玄彬結婚3年來，時常在社群帳號公開日常的一面，近日，她即將回歸演員本業，努力保持體態，15日公開健身實況，零贅肉的背肌，43歲仍有完美曲線，令粉絲讚嘆不已。

▲孫藝真當媽卸貨後，身材迅速恢復。（圖／翻攝自孫藝真IG）



孫藝真最新電影《徵人啟弒》（No Other Choice）即將在9月正式上映，她回歸演員本業，預計出席宣傳行程，體態不免必須維持完美體態，15日曬出健身日常，她穿著黑色蕾絲運動衣、綁著馬尾，背部敞開設計秀出完美肌肉線條，零贅肉的身材引起熱議。

▲43歲孫藝真背部零贅肉，真實身材令粉絲讚嘆不已。（圖／翻攝自孫藝真IG）



現年43歲的孫藝真勤於運動，過去曾在節目上透露愛上皮拉提斯，對於身材線條有幫助，而她同樣會健身，平時也會與老公玄彬打高爾夫球，因此在2022年卸貨後，迅速瘦到產前的狀態。

近況PO文曝光後，孫藝真貼文留言下方「太強了」、「連孫仙都要運動了」、「突然有運動動力」，也有粉絲表示「期待電影上映」、「終於要看到孫藝真的新作品了」。