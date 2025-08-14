ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
愛雅懷孕「丫頭一得知淚崩」！
藏不住秘密「嘴巴大」的三個星座！
ADOR糾紛調解！NewJeans「2成員出庭」
《終極》五熊產檢「兒全程遮臉」　倒數卸貨哭了：好想看他！

記者王靖淳／綜合報導

女星五熊（蔡頤榛）以台劇《終極一班》走紅，她在2020年和圈外男友結婚，今年2月底驚喜宣布懷孕，目前懷孕剛滿32週的她，今（14）日開心地透過社群分享全身近照，透露產檢時兒子全程遮臉不給看，讓她PO出哭臉圖表示：「好想看他！」

▲▼五熊。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

▲五熊曬正面孕肚照。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

透過五熊分享的照片可見到，她身穿一件黑色平口內衣，下身搭配黑色褲子，外面隨性披著一件罩衫。她的孕肚明顯，還特別畫上笑臉圖案，增添俏皮感。五熊對鏡頭露出燦笑，表情溫暖又充滿幸福，她一手輕輕扶著孕肚，另一手自然垂放，顯示出對即將迎接兒子到來的期待及喜悅。

▲▼五熊。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

▲五熊會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

談到孕期近況，五熊分享寶寶已滿32週，體重1987克，巧合的是這個數字與她的西元出生年份相同，讓她覺得格外有緣分。她更透露，最近兩次產檢時，透過超音波都發現兒子用手將臉緊緊遮住，完全不讓她看到真面目，為此她笑說，兒子似乎非常神祕，連與她「溝通」露臉的嘗試都失敗，讓她忍不住好奇：「他會不會一路遮到出生啊？我好想看他。」

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

