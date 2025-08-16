ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
8月16日星座運勢／金牛桃花多貴人助　獅子買彩券時機到！

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：活潑增進人際

感情：共同目標前進

財運：成交大幅成長

幸運色：琥珀色

貴人：天秤

小人：巨蟹

雙子座

工作：分辨眼前情勢

感情：老實面對內心

財運：花費貨比三家

幸運色：莓紅色

貴人：射手

小人：天蠍

天秤座

工作：經歷才有成長

感情：提升個人風度

財運：可賺些許小錢

幸運色：紫金色

貴人：處女

小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：成績持續成長

感情：智慧化解衝突

財運：進財指日可待

幸運色：原木色

貴人：金牛

小人：獅子

金牛座

工作：找回最初鬥志

感情：桃花多人緣旺

財運：設好停利停損

幸運色：星空藍

貴人：獅子

小人：魔羯

處女座

工作：長期合作布局

感情：對象再多觀察

財運：精進財金知識

幸運色：淺棕色

貴人：牡羊

小人：射手

【水象星座】

巨蟹座

工作：聆聽同事想法

感情：平淡才是真情

財運：成功賺得利益

幸運色：藍紫色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

天蠍座

工作：主動當和事佬

感情：提升心靈互動

財運：持續收入進帳

幸運色：桃木色

貴人：魔羯

小人：處女

雙魚座

工作：進步在於衝勁

感情：收穫甜蜜感情

財運：正偏財運良好

幸運色：銀白色

貴人：水瓶

小人：獅子

【火象星座】

牡羊座

工作：過於執著細節

感情：享受獨自生活

財運：財運陷入低迷

幸運色：珊瑚粉

貴人：雙子

小人：天秤

獅子座

工作：會有貴客來訪

感情：用心準備驚喜

財運：可買彩券小玩

幸運色：金黃色

貴人：雙魚

小人：牡羊

射手座

工作：轉換一些態度

感情：坦然接受結果

財運：支出較為增加

幸運色：香檳粉

貴人：天蠍

小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

