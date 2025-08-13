黃恩賜人設崩壞！入軍營變天兵「舊傷慘復發」　遭虧：不是棒球選手嗎？

記者孟育民／台北報導

前統一獅職棒選手黃恩賜把綜藝首秀給了台視軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》，不過一開始他完全適應不了，一度想退出，但因在成功嶺手機被沒收，無法聯絡到經紀人而作罷，不習慣綜藝作業也讓他一開始就成了天兵和傷兵，不斷出包讓身兼鶯歌工商棒球隊教練的他在球員前人設崩塌，擔心找不回教練的專業。

▲黃恩賜在《九條好漢在一班》變天兵，擔心在學生前人設崩塌。（圖／台視提供）

某天他在限動許願希望能跟郭哥（郭泓志）一樣，可以去上實境節目，經紀人看到後就努力促成他加入《九條好漢在一班》，知道入選讓黃恩賜很驚喜，「我有嚇一跳，因為我沒什麼知名度。」當時他不斷詢問，要不要做功課，要不要先訓練體能，得到的回答都是不用，他就傻傻的什麼都沒準備就上成功嶺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃恩賜在節目中剃髮。（圖／台視提供）

黃恩賜起初不斷出包，但訓練漸入佳境，尤其在投擲手榴彈項目找回自信，曾為職棒選手的他輕而易舉投出第一名成績，身為運動員的他好勝強很強，他說：「手榴彈比棒球重，加上我的手有運動傷害，手肘有骨刺，肩膀有關節唇的問題，所以第一次試投完手超痛，手快抬不起來，但我忍著沒有表現出來。」下午的體適能課還被虧，你不是棒球選手嗎？

▲▼黃恩賜舊傷復發。（圖／台視提供）

除了手有舊傷外，黃恩賜還有甲狀腺亢進的毛病，容易心跳加速、四肢無力、情緒暴躁，一開始老婆最擔心的也是他的身體吃不消，原不知情的製作單位，因他第一周忘記帶藥，幫他買藥的同時，也時刻關注他的身體狀況。黃恩賜說：「因為甲亢，我的體能狀況並不好，以前覺得跑3000公尺很容易，但第一次跑3000公尺時，我跑到最後腳快抽筋，因為子余跑在後面，我就假裝把速度放慢，幫子余加油，來掩護自己的不適。」幸好受訓一個月，他的身體並沒有大礙，體重還減了6公斤。