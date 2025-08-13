ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陸網紅直播「家暴智能障礙妻」
18縣市豪大雨特報　楊柳颱風「4地紅色警戒」
趙露思直播爆失言「扯出虞書欣」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

馬傑森 林襄 徐佳瑩 比爾賈 雛乃花音 吳宗憲 粿粿 范姜彥豐

黃恩賜人設崩壞！入軍營變天兵「舊傷慘復發」　遭虧：不是棒球選手嗎？

記者孟育民／台北報導

前統一獅職棒選手黃恩賜把綜藝首秀給了台視軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》，不過一開始他完全適應不了，一度想退出，但因在成功嶺手機被沒收，無法聯絡到經紀人而作罷，不習慣綜藝作業也讓他一開始就成了天兵和傷兵，不斷出包讓身兼鶯歌工商棒球隊教練的他在球員前人設崩塌，擔心找不回教練的專業。

▲▼ 黃恩賜在《九條好漢在一班》變天兵，擔心在學生前人設崩塌。（圖／台視提供）

▲黃恩賜在《九條好漢在一班》變天兵，擔心在學生前人設崩塌。（圖／台視提供）

某天他在限動許願希望能跟郭哥（郭泓志）一樣，可以去上實境節目，經紀人看到後就努力促成他加入《九條好漢在一班》，知道入選讓黃恩賜很驚喜，「我有嚇一跳，因為我沒什麼知名度。」當時他不斷詢問，要不要做功課，要不要先訓練體能，得到的回答都是不用，他就傻傻的什麼都沒準備就上成功嶺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 黃恩賜在《九條好漢在一班》變天兵，擔心在學生前人設崩塌。（圖／台視提供）

▲黃恩賜在節目中剃髮。（圖／台視提供）

黃恩賜起初不斷出包，但訓練漸入佳境，尤其在投擲手榴彈項目找回自信，曾為職棒選手的他輕而易舉投出第一名成績，身為運動員的他好勝強很強，他說：「手榴彈比棒球重，加上我的手有運動傷害，手肘有骨刺，肩膀有關節唇的問題，所以第一次試投完手超痛，手快抬不起來，但我忍著沒有表現出來。」下午的體適能課還被虧，你不是棒球選手嗎？

▲▼ 黃恩賜在《九條好漢在一班》變天兵，擔心在學生前人設崩塌。（圖／台視提供）

▲▼黃恩賜舊傷復發。（圖／台視提供）

▲▼ 黃恩賜在《九條好漢在一班》變天兵，擔心在學生前人設崩塌。（圖／台視提供）

除了手有舊傷外，黃恩賜還有甲狀腺亢進的毛病，容易心跳加速、四肢無力、情緒暴躁，一開始老婆最擔心的也是他的身體吃不消，原不知情的製作單位，因他第一周忘記帶藥，幫他買藥的同時，也時刻關注他的身體狀況。黃恩賜說：「因為甲亢，我的體能狀況並不好，以前覺得跑3000公尺很容易，但第一次跑3000公尺時，我跑到最後腳快抽筋，因為子余跑在後面，我就假裝把速度放慢，幫子余加油，來掩護自己的不適。」幸好受訓一個月，他的身體並沒有大礙，體重還減了6公斤。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

九條好漢在一班黃恩賜職棒選手成功嶺當兵林亭翰阿夫蓋瑞顏佑庭黃鐙輝孫其君孫綻潘君侖哈哈台曾子余

推薦閱讀

芳瑜認了裸照外流！閨蜜胸部很黑「她上空自拍安慰」…結果是詐騙

芳瑜認了裸照外流！閨蜜胸部很黑「她上空自拍安慰」…結果是詐騙

5小時前

黑男街頭巧遇「袁惟仁20歲正妹女兒」！刺青海綿寶寶、撞臉李珠珢

黑男街頭巧遇「袁惟仁20歲正妹女兒」！刺青海綿寶寶、撞臉李珠珢

11小時前

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」　鄰居指夫妻有問題…公司回應

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」　鄰居指夫妻有問題…公司回應

14小時前

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

8/11 20:16

YTR彼得爸與蘇珊媽宣布再婚！　隔10年報喜：愛情故事新章節

YTR彼得爸與蘇珊媽宣布再婚！　隔10年報喜：愛情故事新章節

10小時前

徐佳瑩爆7年婚變！差11歲夫妻各過各…比爾賈獨揪男助理看午夜場電影

徐佳瑩爆7年婚變！差11歲夫妻各過各…比爾賈獨揪男助理看午夜場電影

15小時前

J級化妝品CEO「閃電進軍拍AV」！　羞認：通往天堂的捷徑

J級化妝品CEO「閃電進軍拍AV」！　羞認：通往天堂的捷徑

8/12 20:25

前樂天女神認和馬傑森交往半年！　驚爆交往時間點「跟林襄重疊」

前樂天女神認和馬傑森交往半年！　驚爆交往時間點「跟林襄重疊」

8/12 21:52

林襄爆當小三「前樂天正宮發聲了」！秘戀半年被甩　交往2女時間重疊

林襄爆當小三「前樂天正宮發聲了」！秘戀半年被甩　交往2女時間重疊

11小時前

江蕙演唱會「驚見10億女星甜吻前夫」！　放閃宣布復合

江蕙演唱會「驚見10億女星甜吻前夫」！　放閃宣布復合

9小時前

粿粿、范姜彥豐傳婚變「經紀公司首回應」！　《全明星》戰友曝私下互動

粿粿、范姜彥豐傳婚變「經紀公司首回應」！　《全明星》戰友曝私下互動

8/12 19:26

趙露思「助農大使」證書是假的！　官方證實：我們從沒發過

趙露思「助農大使」證書是假的！　官方證實：我們從沒發過

3小時前

熱門影音

趙露思沒有關瓦斯爐

趙露思沒有關瓦斯爐
影／李千娜同框21歲正妹女兒！　神基因「複製貼上」以為照鏡子

影／李千娜同框21歲正妹女兒！　神基因「複製貼上」以為照鏡子
李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」
《母胎單身戀愛大作戰》出金句　父母.小孩是老天爺選...「男人要自己選！」

《母胎單身戀愛大作戰》出金句　父母.小孩是老天爺選...「男人要自己選！」
陸女星家中被蟑螂入侵！疑快遞紙箱惹禍

陸女星家中被蟑螂入侵！疑快遞紙箱惹禍
冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！
少女時代俞利「墜馬重摔」！ 自責沒抓緊...擔心受驚的馬

少女時代俞利「墜馬重摔」！ 自責沒抓緊...擔心受驚的馬
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
佐藤健驚喜現身咖啡廳

佐藤健驚喜現身咖啡廳
美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

五迷為女友點〈你是唯一〉阿信虧「有點危險」　冠佑女兒現身「短裙突變長」：有人在搞鬼！

五迷為女友點〈你是唯一〉阿信虧「有點危險」　冠佑女兒現身「短裙突變長」：有人在搞鬼！

阿福感性發言…青峰突開始轉圈圈　家凱「錯認衣服顏色」被虧爆XD

阿福感性發言…青峰突開始轉圈圈　家凱「錯認衣服顏色」被虧爆XD

阿Ken揭與周杰倫兄弟情「有需要就挺」　笑：蹭他對演藝事業不一定有幫助！

阿Ken揭與周杰倫兄弟情「有需要就挺」　笑：蹭他對演藝事業不一定有幫助！

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

蔡尚樺.林秉聖又被拍「自由進出香閨」　2人關係語帶保留..羞認：身體滿強的

蔡尚樺.林秉聖又被拍「自由進出香閨」　2人關係語帶保留..羞認：身體滿強的

看更多

【要商不要喪】彰化600鄉親抗議火葬場　牧師怒燒王惠美黑白照

即時新聞

剛剛
剛剛
37分鐘前0

邊荷律不叫外送「改吃超商三明治」！　暖心原因曝光網讚：太善良

45分鐘前0

趙露思喊「不接業配」被抓包？　直播手機對話全曝光遭疑打臉

1小時前0

上村謙信性騷案判決出爐！法官認定「有猥褻意圖」下場曝光

1小時前10

黃恩賜人設崩壞！入軍營變天兵「舊傷慘復發」　遭虧：不是棒球選手嗎？

1小時前913

仙塔律師貼臉富豪照爭寵　同行開酸「人家只是想跟妳來一下」

2小時前10

一天體驗國小3校隊訓練！　修杰楷被躲避球「全國冠軍」打爆虐慘

3小時前60

《聖鬥士星矢》主題曲歌手NoB癌逝！　曾被斷言「只能再活5年」

3小時前64

趙露思「助農大使」證書是假的！　官方證實：我們從沒發過

3小時前20

吉雷米返法探親「登機前1hr突暈眩」　求助醫務室直接被勸退關

3小時前10

江蕙師妹是她！　吳申梅隔10年帶媽媽再次朝聖演唱會…曝1遺憾

讀者迴響

熱門新聞

  1. 芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙
    5小時前4223
  2. 黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒
    11小時前2839
  3. 徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應
    14小時前147
  4. 才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲
    8/11 20:164432
  5. YTR彼得爸與蘇珊媽宣布再婚！
    10小時前6
  6. 徐佳瑩爆7年婚變！比爾賈獨揪男助理看午夜場電影
    15小時前2610
  7. J級化妝品CEO「閃電進軍拍AV」！
    8/12 20:258
  8. 前樂天女神認和馬傑森交往半年
    8/12 21:522621
  9. 林襄爆當小三「前樂天正宮發聲了」！秘戀半年被甩
    11小時前3635
  10. 江蕙演唱會「驚見10億女星甜吻前夫」
    9小時前242
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合