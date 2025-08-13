陸女網紅病逝享年32歲　夫妻相愛13年淚別：真的是最後一面了

記者劉宜庭／綜合報導

大陸網紅「你的小浩阿」與其罹患腦癌的妻子「小浩的小迷妹」的抗癌故事，曾感動無數網友。然而，在奮鬥近1年後，他於8月11日晚間悲痛證實，他相守13年的摯愛妻子已病逝，享年32歲，哭著向亡妻承諾：「再見了媳婦，我一定會把我們的兒子帶好，不讓妳失望。」

▲「你的小浩阿」與「小浩的小迷妹」分別擁有101萬、26萬粉絲數。（圖／翻攝自抖音／你的小浩阿）



「你的小浩阿」透過擁有超過101萬粉絲的抖音平台，記錄同為網紅的妻子「小浩的小迷妹」抗癌的點滴。他透露，妻子在經歷了8個小時的昏迷後，於8月11日離開人世，「沒有太多痛苦，這8個小時唯一的一次眼球轉動，是我讓她再看看我。」這最後的互動，讓無數粉絲為之鼻酸。

▲「你的小浩阿」淚送亡妻最後一程。（圖／翻攝自抖音／你的小浩阿）

「我媳婦離開了我，沒有任何人任何事能讓我們分開，是命運、是老天把我們分開了。」這對年輕夫妻從18歲相戀，攜手走過13年，育有一子。不料，在2024年10月，妻子因為頭痛去看醫生，卻驚覺確診惡性的腦膠質瘤。當時醫生坦言手術意義不大，但「你的小浩阿」不願放棄，毅然賣掉自己經營多年的桌球館，籌措醫藥費，帶著妻子遠赴北京尋求治療，並在網路上許諾：「我能做的就是永遠不離開妳，把妳治好。」

然而，妻子的病情迅速惡化，因標靶藥物引發嚴重癲癇，承受著巨大的痛苦，甚至多次哀求丈夫「給我個痛快」。面對妻子日漸憔悴，「你的小浩阿」雖然心痛不捨，仍堅持全力救治，直到最後他才發文表示：「沒有再去折騰我媳婦的必要了，我們終究抵抗不過命運的安排。」

▲「小浩的小迷妹」原本只是因為頭痛就醫，沒想到竟是惡性腦瘤。（圖／翻攝自抖音／你的小浩阿）

在妻子離世前幾天，「你的小浩阿」記錄下她虛弱的模樣：「說話聲音越來越小，什麼也吃不下了，胃管也下了，但是還好意識還是很清醒，還可以噘嘴親我。」如今這深情一吻已成追憶，他今上傳送亡妻最後一程的畫面，「這次真的是最後一面了媳婦，讓我們送妳最後一程，雖然妳不在了，但是我們的故事足以讓人刻骨銘心，一路走好，我愛妳。」