火箭式BL劇開播尺度超大！成晞秀六塊肌「床戰王君豪」破180萬觀看

記者黃庠棻／台北報導

由王君豪、成晞主演的台日合資BL劇《秘密關係Secret Lover》上線3週，在海內外掀起討論熱潮，首集中、英字幕版累積觀看突破180萬，王君豪與成晞特地向粉絲致謝。

▲王君豪（左）、成晞主演的BL劇《秘密關係Secret Lover》開播成績亮眼。（圖／《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

《秘密關係Secret Lover》開播以來深獲海內外粉絲喜愛，王君豪與成晞飾演「拓晞CP」俊晞與阿拓幾乎每集都送上超甜吻戲放閃，被譽為是「火箭式進展」BL作品。昨（13）晚播出的第5集，阿拓竟背著俊晞與前女友到飯店「開房」，直擊現場的俊晞大受打擊，但得知背後暖心原因後，才理解了阿拓對自己的心意，也從喝醉的阿拓前女友口中，意外聽到隱藏許久的秘密。

▲王君豪、成晞主演的BL劇《秘密關係Secret Lover》開播成績亮眼。（圖／《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

《秘密關係Secret Lover》首集中、英字幕版在GTV DRAMA八大劇樂部的YouTube上架後，累積觀看突破180萬，海外也交出漂亮成績單，於GagaOOLala拿下第3名，IQIYI國際站的北美、越南、泰國等地區也持續挺進TOP5。

▲王君豪、成晞主演的BL劇《秘密關係Secret Lover》開播成績亮眼。（圖／《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

王君豪開心分享「沒有想到會有這麼熱烈的迴響，我覺得我們還能更好，希望大家多多留言、分享影片，來敲碗粉絲見面會！」成晞則透露這段時間感受到海外粉絲增加「很感謝這段時間大家陪伴著我們一起記錄這一路的故事，希望未來有更多機會能與粉絲見面。大家的支持我都有收到，也感謝君豪讓我有變成世界巨星的感覺！」

▲王君豪、成晞主演的BL劇《秘密關係Secret Lover》開播成績亮眼。（圖／《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

王君豪、成晞昨（13）日帶愛犬Jessi Wang與豆皮跑通告，兩人從讀本時就開始培養默契，經常相約遛狗，成晞曝Jessi Wang（中文名：王麗雅）有超強雷達「上次出門我們還在討論想去公園，但Jessi Wang一出去就往右邊走，我一查地圖才發現那個方向就是公園，才知道他居然有公園雷達。」

▲王君豪、成晞帶著自己的愛犬上鏡。（圖／《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

王君豪也對Jessi相當自豪，通告時必須挑戰不少任務，王君豪說「其實我已經預想到一些指令她不會做，不過她是自由的小美女，所以沒關係，我喜歡她這樣做自己，不喜歡她委屈自己。」他甚至為了Jessi準備民族風披風亮相，強調「我希望她看起來有高貴的感覺，而且她怕冷啦。」王君豪更期盼未來能與Jessi一起代言「親子裝」，穿上同款一起上街。

▲王君豪、成晞帶著自己的愛犬上鏡。（圖／《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

成晞則因擔心愛犬豆皮怕熱，沒有特別準備服裝，但很滿意豆皮上通告的表現，直呼「能和豆皮一起工作真的非常幸福！」身為豆皮爸爸，成晞許願「希望之後可以跟豆皮拍汽車廣告，還可以載他出去玩，我會拿地圖給他看，他選哪裡我們就去哪，也誠摯邀請君豪與王麗雅上車喔！」





▲王君豪、成晞帶著自己的愛犬上鏡。（圖／《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

《秘密關係Secret Lover》每週二晚間7點在GTV DRAMA八大劇樂部的YouTube頻道上架，首集開放免費觀看，海外播出平台與作品資訊可參考官方IG，日本預計9月12日播出；由王君豪所屬男團「BUGVEL」演唱的片頭曲〈青春盛開的浪漫〉、成晞參與詞曲創作的〈FADE AWAY〉、兩人合唱的〈Sometimes〉等OST歌曲已在全台各大音樂平台上架。