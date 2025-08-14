8月14日星座運勢／牡羊遇貴人發財啦！ 金牛感情更加深厚
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
工作：資源多方配置
感情：包容成就未來
財運：少花不必花費
幸運色：可可色
貴人：巨蟹
小人：天秤
工作：婉拒無理要求
感情：出遊增加好感
財運：建議快做規劃
幸運色：深紫色
貴人：天蠍
小人：魔羯
工作：鎖定新客戶群
感情：承擔家人重責
財運：敞開理財觀念
幸運色：原木色
貴人：雙子
小人：牡羊
【土象星座】
工作：同事氛圍忙亂
感情：愛情兼具麵包
財運：分析整體局面
幸運色：番茄色
貴人：牡羊
小人：金牛
工作：勇於挑戰困難
感情：感情更加深厚
財運：捨棄多餘保單
幸運色：深藍色
貴人：天秤
小人：雙子
工作：增加自己信心
感情：遠離有婚人士
財運：記帳統整數據
幸運色：木紋色
貴人：金牛
小人：獅子
【水象星座】
工作：完成階段目標
感情：探索彼此優點
財運：不宜過度投機
幸運色：黃金色
貴人：雙魚
小人：處女
工作：討論市場走向
感情：留意說話口氣
財運：不宜貪快賺錢
幸運色：藕粉色
貴人：射手
小人：雙魚
工作：重訂近期目標
感情：感情專一對待
財運：獲得財神幫忙
幸運色：墨綠色
貴人：魔羯
小人：水瓶
【火象星座】
工作：觀察客戶狀態
感情：桃花運得大增
財運：結交財務貴人
幸運色：大地色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
工作：規劃合作方案
感情：溫柔不說惡言
財運：開銷大於收入
幸運色：象牙白
貴人：處女
小人：天蠍
工作：友善對待客戶
感情：見面頻率減少
財運：把握眼前機會
幸運色：天藍色
貴人：獅子
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
