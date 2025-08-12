昆凌32歲生日「甜靠周杰倫肩膀」　同框放閃合照曝光

記者王靖淳／綜合報導

昆凌2015年嫁給天王周杰倫後育有三名子女，今（12）日迎來32歲生日的她，除了開心地透過社群發文分享心情之外，同時也曬出一張靠在周杰倫肩膀上的合照放閃，畫面曝光後，立刻掀起討論。

▲昆凌生日放閃周杰倫。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

透過昆凌分享的合照可見到，她身穿一件黑色上衣，並將頭靠在周杰倫的肩膀上，露出幸福笑容。一旁的周杰倫則穿著格子襯衫，內搭一件白色上衣，頭上還戴著一頂棒球帽，並對鏡頭露出淡淡微笑。談到迎來32歲生日，昆凌形容「又是一個環繞太陽的旅行」，她更感性表示，非常感謝所有送上生日祝福的人，無論是訊息、呼喚還是擁抱，都讓她感受到滿滿的愛及感激。

▲昆凌、周杰倫不時會透過社群放閃。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

昆凌在文中進一步透露，今年的生日不只有甜言蜜語相伴，還收到了不少驚喜擁抱，讓她開心直呼：「從甜言蜜語到驚喜擁抱，你讓我的一天變得特別。」甚至笑稱今天的自己「心和蛋糕一樣滿」，並在文末留下覺得感恩、感覺被寵壞了、感覺被愛等註解。字裡行間洋溢著幸福氛圍，也讓粉絲們看見她被愛包圍的甜蜜模樣。貼文曝光後，再度湧入大批網友留言送上祝福。