G級女優自爆「曾是籃球隊中鋒」　昔愛運動背景起底

記者王靖淳／綜合報導

日本AV女優葵伊吹（葵いぶき）擁有G級好身材，才剛來台參加一年一度的「TRE台北國際成人展」，平時偶爾會在社群與粉絲互動的她，日前才在IG問答中透露，自己在就讀國中時，曾是籃球隊的中鋒。消息曝光後，立刻掀起討論。

▲葵伊吹才剛來台參加TRE台北國際成人展。（圖／翻攝自Instagram／aoi__ibuki）

透過葵伊吹在IG公開的問答截圖可見到，有網友根據葵伊吹的外型條件，直接在留言中推測她在場上，應是控球後衛。面對網友的猜測，葵伊吹親自回覆對方，並提到自己其實在就讀國中的階段，曾站內線主守籃下，相當於中鋒職責；她也幽默表示，如果以目前的身高條件來衡量，現在確實只能當控球後衛。

▲葵伊吹曾是籃球隊中鋒。（圖／翻攝自Instagram／aoi__ibuki）

事實上，葵伊吹剛出道時，早期宣傳照曾就抱著籃球亮相，把運動感當成第一個記憶點，還開心喊話自己既是「熱愛籃球」的女孩，也是心中的「赤木晴子」。後來也經常在社群分享與籃球有關的動態內容，因此獲得「AV版赤木晴子」的封號，如今在IG限動問答中大方透露，過去曾是籃球隊中鋒，再度掀起粉絲的討論及關注。

▲葵伊吹回覆網友的提問。（圖／翻攝自Instagram／aoi__ibuki）