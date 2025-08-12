記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手崔叡娜（YENA）近期主持網路節目《Tier Maker》，節目內容每集開場都要讓她透過線索猜測當集來賓身分。最新一集預告中，嘉賓為男團Super Junior成員銀赫與神童，不料對話內容卻因不當發言引發爭議。

▲神童說自己去了精子銀行，叡娜嚇了好大一跳。（圖／翻攝自YouTube）



在預告片中，崔叡娜一邊翻看桌上的零食，一邊表示：「這裡有好多吃的，我真的很喜歡吃這個。」隨後，銀赫（透過變聲器）回應：「對啊，我們一起吃過。」神童也接著說：「不記得了嗎？」在崔叡娜詢問「什麼？」後，銀赫連續以「姐姐」稱呼她，並問「不記得了嗎？」崔叡娜猜測對方可能是偶像，並提到「我們昨天在《音樂銀行》有見過吧？」沒想到銀赫回道：「音樂銀行嗎？但我用的是國民銀行。」神童更脫口：「我昨天去了精子銀行。」讓崔叡娜當場驚訝喊：「什麼？你說什麼？等一下，說這種話也可以嗎？不是偶像吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該段內容公開後，隨即在網路上掀起批評聲浪，不少網友在留言區質疑製作組：「確定申東熙（神童本名）這句話可以播出嗎？」「這不能對女偶像說吧。」更有觀眾呼籲：「請多邀請女性嘉賓上節目，作為觀眾並不想看到叡娜被騷擾。」甚至直言「好噁心」。爭議發酵後，官方已將該段預告片刪除。