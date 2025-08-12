YTR牛排夫妻cos猗窩座看《鬼滅》！妻砸3千神還原 網誇爆：好細節

記者潘慧中／綜合報導

《鬼滅之刃無限城篇》第一章《猗窩座再襲》8日在台上映，吸引無數動畫迷朝聖，其中也包括了YouTuber牛排和其老婆妮妮。格外引起討論的是，夫妻倆還一起cosplay猗窩座去看電影，妻子的妝造則是讓大批網友讚爆直誇：「好強好細節喔！」

▲妮妮和牛排一起cosplay猗窩座去看《鬼滅之刃》。（圖／翻攝自Instagram／nini_food0822）



畫面中，可以看到妮妮不只戴假髮，還將眉毛用膠帶貼起來，重新畫上粉紅色眉毛，甚至還原粉紅色眼影及睫毛，並在臉上塗上藍色紋路，身上的紋路則用藍色膠帶完成，套上肉色肌肉裝和深紫色背心，cosplay得相當用心。

▲▼妮妮花3千塊扮裝，牛排則是只花了150元。（圖／翻攝自Instagram／nini_food0822）



相較之下，牛排看起來很像平價版的猗窩座角色的粉紅色頭髮，他用紅色紙板呈現，背心也是用紅色紙板剪出來的，唯一相似的應該是白色褲子，讓妮妮看了忍不住笑說：「贏家很明顯吧！」

▲妮妮還穿腹肌裝。（圖／翻攝自Instagram／nini_food0822）



牛排透露，他的整套裝扮只花了150塊，妮妮則花了3千塊，老婆的用心程度，不只他第一時間看了也非常震驚，到了電影院還吸引不少粉絲合照，當場開起小型見面會。

▲▼妮妮和牛排恥度全開！（圖／翻攝自Instagram／nini_food0822）

