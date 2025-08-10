ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
林逸欣「富養長大」影片感動萬人
蔡阿嘎半夜突告知「等等要出國」！二伯罕爆氣冷戰　親揭真正動怒主因

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯結婚多年，育有兩個兒子，一家人感情深厚。夫妻倆近日登上百靈果Podcast節目，分享育兒生活，蔡阿嘎坦言二伯私底下很理性，很少爆炸，二伯則被問到是否曾經有受不了過？她表示：「有一天我半夜準備要睡覺，他（蔡阿嘎）跟我說等一下要去日本，等等凌晨四五點的飛機，我那時候躺在床上哄小孩，我就不理他，他出去就已經買好機票了，再下次起床他已經出門了，他回來我就不跟他講話。」

▲▼二伯爆蔡阿嘎突告知要出國，讓她罕見動怒 。（圖／翻攝自YouTube／百靈果）

▲二伯爆蔡阿嘎突告知要出國，讓她罕見動怒 。（圖／翻攝自YouTube／百靈果）

蔡阿嘎突然的決定惹火在顧小孩的二伯，他則解釋：「我剛好明後天沒工作，我說可以買機票明天去嗎？我有先詢問，她說可以我才送出，我看她工作行程滿檔，但我沒事啊，我工作都做完了。」在旁的凱莉聽不下去幫腔：「你知道為什麼她工作行程滿檔嗎？因為這個家啊！」

▲▼二伯爆蔡阿嘎突告知要出國，讓她罕見動怒 。（圖／翻攝自YouTube／百靈果）

▲蔡阿嘎解釋當時情況。（圖／翻攝自YouTube／百靈果）

眾人好奇為什麼不能提前幾天說？蔡阿嘎表示：「因為很臨時決定，那個晚上覺得剛好機票很便宜，就飛個兩天再回來，後面兩天又不用工作，我去福岡很近啊。」二伯雖然當下很生氣，但她笑說後來也沒記恨，過了就算了，頂多冷戰幾天，「我那時候很生氣的點是剛好保母在換，還在很混亂的時期，聽到他等一下要去，我想說『你在說什麼』，不然他去獨旅我都還好，反正我就是白天上班，有保母顧都好，他們也真的都蠻大了。」蔡阿嘎也坦言有顧慮到老婆感受，所以只去了一天就飛回來。

▲▼二伯爆蔡阿嘎突告知要出國，讓她罕見動怒 。（圖／翻攝自YouTube／百靈果）

▲蔡阿嘎、二伯雖偶爾有爭執，但坦言幾乎吵不久，夫妻已有默契。（圖／翻攝自YouTube／百靈果）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

