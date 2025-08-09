昆凌發照「裁掉周杰倫的臉」！釣出本尊抱怨：把一個帥哥卡掉了

記者劉宛欣／綜合報導

天王周杰倫與昆凌自2015年結婚後，育有1子2女，婚姻生活甜蜜幸福。近日正值暑假，夫妻倆帶著孩子們展開海外度假行程，8日父親節時，昆凌也一口氣在Instagram上分享多張7月家庭旅遊的溫馨照片，其中7歲兒子Romeo難得露出正面，更讓粉絲直呼「帥氣基因完全遺傳」。

▲昆凌開心曬出一家出遊的照片。（圖／翻攝／自昆凌Instagram）

昆凌在Instagram發文記錄「7月日常小記」，透露小孩放假期間，全家幾乎天天滿檔，「從倫敦看溫網、工作穿梭、家庭出遊，到澳洲的冬日雪地，一切都剛剛好，每一張照片都是生活的拼圖！」由於IG的發圖比例限制，一張她與周杰倫的自拍照意外將老公的臉裁掉一半，只留下她身穿低胸裝的美照，畫面令人莞爾。

▲昆凌似乎因比例關係把周杰倫裁掉，釣出周杰倫幽默留言。（圖／翻攝／自昆凌Instagram）

不久後，竟釣出了老公周杰倫，幽默在貼文底下留言「你這第三張圖片，把一個帥哥卡掉了」，逗得一眾粉絲哈哈大笑。而另一張在倫敦溫布頓網球賽的照片中，Romeo身穿白色襯衫、梳著韓系逗號瀏海，雖戴著墨鏡卻依然難掩混血立體五官，昆凌更驕傲寫道「帶著我們家的網球小選手看溫網比賽，這個髮型帥帥的喔。」