老公最先發現遺體！韓女團成員陳屍家中　哀痛發聲：想安靜送她走

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團「As One」成員李珉5日被發現陳屍家中身亡，享年47歲。她一直活躍音樂圈，並且才上過朴寶劍的音樂節目，突然傳出噩耗令眾人措手不及。而發現她遺體的人大2歲的是老公，死因並未對外公布，但她走得突然，令家屬一時難以接受，透過經紀公司代替發言「突然來的悲報讓家屬與公司全職員陷入極大的衝擊與悲傷」。

▲As One李珉陳屍家中，老公最先發現她的遺體。（圖／翻攝自BRANDNEW MUSIC）



李珉5日陳屍家中，第一個發現的人是大她2歲的老公，老公下班剛回到家，發現已經斷氣的妻子，警方正在調查死因，但原因並未對外公開。老公強忍悲傷、一手操辦喪禮儀式，並擔任喪主送妻子最後一程，預計在9日上午5點半出殯。

▲老公透過李珉公司哀痛發聲「想安靜送她走」。（圖／翻攝自BRANDNEW MUSIC）



只是李珉走得突然，老公委託妻子的所屬公司BRANDNEW MUSIC代替發聲，「突然來的悲報讓家屬與公司全職員陷入極大的衝擊與悲傷，根據家屬的意思，希望可以安靜地處理葬禮儀式，為已逝故人祈福安息，謝謝。」

「As One」成員李珉2013年在夏威夷與圈外男友結婚，老公大她2歲，夫妻倆現長居在韓國，她在圈內人緣很好，死訊來得突然，朴孝信、神話金烔完、S.E.S柳真都獻上花環致意。