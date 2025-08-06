台片《左撇子女孩》坎城奪獎後再傳捷報！　名導西恩貝克喊話：想吃臭豆腐

記者蕭采薇／台北報導

由旅美台灣導演鄒時擎執導台灣電影《左撇子女孩》，今年初在坎城影展發光發熱拿下影評人週大獎及金鐵道奬殊榮，６日再傳捷報，入選多倫多影展「焦點單元」，將於9月6日與7日於當地放映。本片聯合製片人、奧斯卡最佳電影導演西恩貝克（Sean Baker）聞訊相當興奮，加碼再曝喜訊。

▲《左撇子女孩》先前在坎城舉辦世界首映，（左起）黃鐙輝、監製西恩貝克、導演鄒時擎、「小8」張允曦。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司）

《左撇子女孩》公布台灣定檔今年10月31日，同時釋出台灣版前導海報，導演鄒時擎表示：「我們相信《左撇子女孩》是一部真誠而充滿生命力的作品，有足夠的誠意與力量，能夠觸動更多來自世界各地的觀眾。」西恩貝克則說：「我迫不及待想再吃到我最愛的台灣美食──臭豆腐！」

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多倫多影展為北美規模最大之影展，經常被視為奧斯卡的前哨戰，兼容並蓄的多元取向，吸引全球不分商業及獨立製片的作品參展。《左撇子女孩》由台灣、法國、美國與英國共製，導演鄒時擎用心打磨逾25年，全片皆在台灣拍攝。

▲《左撇子女孩》在台北的知名夜市拍攝，兩位新生代演員葉子綺與馬士媛表現相當亮眼。（圖／光年映畫提供）

電影由蔡淑臻、馬士媛、葉子綺及黃鐙輝主演，述說母女三口為求生計到台北夜市擺攤，卻在一連串的意外與衝突下，重新面對各自的人生課題，自然深刻又流暢趣味的故事發展，深受海內外觀眾的喜愛。

先前在坎城影展首映時，獲得國際媒體《綜藝》（Variety）盛讚該片的隨著小女孩視角在夜市穿梭的場景，「是感官沈浸的教科書範例」，而隨著機車視角穿梭台北街頭生活的畫面，都構成了這部電影的迷人之處。

導演鄒時擎在台北長大，輔仁大學畢業後赴美留學與美國導演西恩貝克相識而展開長達逾20年的緊密合作關係，兩人曾以3000美元（約新台幣9萬元）低成本的方式，在紐約完成獨立電影《外賣》（Take out），一鳴驚人。往後又共同製作如2015年以iPhone拍攝的電影《夜晚還年輕》（Tangerine）、2017年入選坎城影展「導演雙週」競賽單元的《歡迎光臨奇幻城堡》（The Florida Project）等作品，皆受到國際肯定。

▲《左撇子女孩》的故事，從蔡淑臻飾演的媽媽帶領兩個女兒從鄉下搬到台北開始。（圖／光年映畫提供）

西恩貝克今年才以《艾諾拉》（Anora）一片獲得奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本、最佳剪輯。他亦為《左撇子女孩》製片人、聯合編劇和剪接，他今以影片分享表示，隨著電影走遍世界各大影展，「從坎城到世界各地的影展，我不斷聽到國際觀眾說，這部片真切捕捉到了台灣的真實氛圍！」

西恩貝克透露上次來到台北已是十多年前，「那時候我和時擎一起寫這部片的劇本，這次我非常期待能親自回到台北，在拍攝地的大銀幕上看這部片，感受電影與現實交織的特別時刻。還有，我迫不及待想再吃到我最愛的台灣美食─臭豆腐！」

▲《左撇子女孩》先前已在坎城獲獎。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司提供）

《左撇子女孩》描述單親媽媽淑芬（蔡淑臻飾）帶著兩個女兒宜安（馬士媛飾）和宜靜（葉子綺飾）離開鄉下，回到熟悉又陌生的台北，在熱鬧夜市擺攤討生活，三人努力適應都市節奏。當傳統的阿公嚴禁小孫女宜靜，一位左撇子女孩，使用被他斥為「魔鬼手」的左手，家族埋藏多年的秘密與心結，也隨之浮現。台灣定檔10月31日，搶先全亞洲上映。