曹格唱情歌坦言「其實我還沒忘掉速玲」　粉絲心疼：好聽但好痛

記者黃翊婷／綜合報導

歌手曹格2022年11月宣布和造型師吳速玲離婚，日前他在社群平台發布一段唱歌影片，還把部分歌詞標註在內文，包含「我只是個愛你的笨蛋」、「拼了命的刷存在都是為了愛」等等。當時有網友留言感嘆，「唱得好痛啊舅公」，曹格回覆「其實我還沒忘掉速玲」，但隨後他已將該則留言刪除。

▲曹格在小紅書發布唱歌影片。（圖／翻攝自小紅書／曹格）

[廣告]請繼續往下閱讀...

曹格日前在小紅書、抖音等平台發布一段1分多鐘的影片，他在影片中演唱歌曲《寂寞寂寞不好》，「I'm sorry我不是壞男孩，I'm sorry我不會哄女孩，I'm sorry我沒有跑車和豪宅，I'm sorry你曾經受傷害，I'm sorry你在等對的愛，I'm sorry來不及把你藏起來，拼了命的刷存在都是為了愛，期待某天可以曬恩愛」。

▲曹格的留言透露出對前妻的不捨。（圖／翻攝自微博／衝浪桃浦萬）

影片公開之後，網友們紛紛留言表示，「唱得好痛啊舅公」、「好聽，聽得心好痛，太痛了」、「好痛，好聽，多唱多開心起來」。當時曹格在留言區回覆，「其實我還沒忘掉速玲」、「我其實還在痛」，但隨後他便將提到前妻的留言刪除了。

其實，這並非曹格第一次表露對前妻的不捨，2023年9月他在LiveHouse巡迴演唱會台北場上，就曾開玩笑稱要把歌曲獻給前妻，粉絲以為吳速玲就在台下，紛紛發出驚呼，他才接著說「騙你們的啦」，但演唱歌曲《掌紋》時，他將歌詞「沒有輸贏」改成「沒有速玲」，當時他表示，「我還是愛她的，慢慢來」。

▼曹格與吳速玲已經離婚將近3年。（圖／翻攝自Instagram／supergarychaw）