李志希一招KO黃仲崑　正妹女兒現身引騷動

記者葉文正／台北報導

哈林庾澄慶主持公視《哈！真相大白了》，邀來藝人黃仲崑與黃遠、李志希與Vivian、作家張尤金與張菡珈三對親子檔上節目，挑戰各式各樣網路假訊息中，到底哪對親子檔容易上當，沒想到李志希先幹掉前輩黃仲崑，又被晚輩黃遠給淘汰，彼此廝殺意外引發「笑果」，同時李志希女兒Vivian現身，也被發現已經亭亭玉立的標緻正妹。

▲哈林庾澄慶主持公視《哈！真相大白了》，邀來李志希（左）、Vivian（右）親子檔上節目。（圖／公視提供）

難得與子女在節目上同框，黃仲崑一開場先跟兒子黃遠互相擊拳打氣，李志希則跟女兒Vivian各自伸手鉤了個大愛心，突顯親子感情好。哈林先問當中年紀最長的黃仲崑對於網路資訊的了解，「會不會是抗拒現代電子產品的人」，黃仲崑表示一點都不會，還稱自己「我40多年前就用這一首歌在勸世，我勸大家要把故事的真相搞清楚」，讓哈林聽了忍不住大笑，立刻哼起黃仲崑的超經典歌曲《故事的真相》：「誰來為我把真相說明白」，還笑稱黃仲崑「當時真的就致力於追求真相這件事」。

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▲哈林庾澄慶(中)主持公視《哈！真相大白了》。（圖／公視提供）

充滿個性的黃遠在《哈！真相大白了》節目中則提到自己嗜看知識型網紅「老高」網路頻道，哈林問「你覺得有幫助嗎？」，黃遠則認為老高「講了很多真相的東西，他會拆解、解析」，甚至還成為粉絲、加入會員，讓哈林聽了都說「迷成這樣？」。

節目上黃仲崑、李志希、張尤金三個爸爸確實有實力，與黃遠同步晉級第二關。而李志希又在「真相羅生門」快黃仲崑一步按鈕搶答，黃仲崑搶輸還假裝手痛，讓哈林看了對李志希說「人家略長一點，你應該讓一下」，李趕緊大笑向黃仲崑鞠躬。

而李志希選擇「麻油是萬用藥，刀傷、燙傷、皮膚發炎均可用。流感發生時，全身塗可加速排毒」是假訊息，一舉淘汰掉黃仲崑，也冷靜解釋「傷口發炎塗油，萬一感染怎麼辦？」。



但該階段最後反而剩下一路最高分過關的黃遠，最後他也「王子復仇」比下李志希，進入到終極關卡，讓哈林看了笑說「幫你爸爸吐一口怨氣啊！」，黃仲崑則在一旁大聲叫好，引現場一陣大笑。



