三金得主盧廣仲秒答應唱主題曲！　親曝與導演私交「都是淡江幫」

記者黃庠棻／台北報導

《我家的事》今（4）日無預警公開60秒電影主題曲〈一路順風〉 MV，驚喜請來三金得主盧廣仲「台語」獻聲，以獨特溫柔嗓音配合電影劇情核心「家」的細膩情感，瞬間喚起無數觀眾心中的回憶與共鳴，再度引爆關注。

▲《我家的事》邀請金曲歌王盧廣仲，合作主題曲〈一路順風〉。（圖／牽猴子提供）

盧廣仲首次與導演潘客印攜手合作，在收到《我家的事》初剪版本後，只用了一天內的時間，便爽快回覆答應邀約，並親自為電影量身打造，迅速完成主題曲〈一路順風〉的詞曲創作，展現強烈的共鳴與投入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《我家的事》邀請金曲歌王盧廣仲，合作主題曲〈一路順風〉。（圖／牽猴子提供）

談到這次這麼快就決定合作的原因，盧廣仲坦言「因為我自己也是在鄉下長大的孩子，對於發生在鄉下的故事很有共鳴。」導演潘客印則感動表示「我其實沒有預期他會這麼快就答應，相信廣仲看完這個故事，一定是有感覺的！」

▲《我家的事》邀請金曲歌王盧廣仲，合作主題曲〈一路順風〉。（圖／牽猴子提供）

更有趣的是，兩人其實早在學生時期就有一段小淵源，皆出身自淡江大學的他們，唸書時間略有重疊，導演潘客印更笑說自己當年在校內時常被誤認成盧廣仲，會有人跟我打招呼說「是盧廣仲！我要跟你拍照！」如今多年後真的攜手合作，也讓人不禁感嘆緣分的奧妙。盧廣仲表示「都是淡江幫的，當然要彼此加油打氣！」

▲《我家的事》邀請金曲歌王盧廣仲，合作主題曲〈一路順風〉。（圖／牽猴子提供）

在《我家的事》官方釋出的60秒主題曲MV中，隨著歌曲展開，道出家人之間最真摯的牽掛與期盼，也瞬間喚起許多觀眾想起自己在老家的爸媽，簡單又格外動人。盧廣仲包辦詞曲創作，歌詞細膩紀錄著在這個家庭中所發生的一切喜怒哀樂，情緒層層堆疊，更加觸動人心。〈一路順風〉完整版歌曲，將在8月7日凌晨零點串流平台全面上架，並於當日晚上九點發布完整版MV。

▲《我家的事》邀請金曲歌王盧廣仲，合作主題曲〈一路順風〉。（圖／牽猴子提供）

《我家的事》日前一舉拿下紐約亞洲影展最佳劇情片大獎轟動國際，是今年下半年最受矚目的台灣電影。好口碑也早在社群平台上悄然蔓延，在《我家的事》中，不論是家庭談笑間的生活瑣事，又或是難以啟齒的親情裂痕，觀眾都能從故事中多少看見自己的影子，也重新理解了「家」的重量。本片由大慕可可股份有限公司、文化內容策進院、酷映有影工作室有限公司出品，將於9月12日全台感動獻映。