郭靜開唱一半！突遭粉絲「搶麥硬控1分鐘」狂唱王心凌

▲郭靜於高雄舉辦「天亮之前」演唱會。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

郭靜出道18年，2日首度於高雄舉辦「天亮之前」演唱會，演唱會當天逢豪大雨，但仍澆不熄滿場歌迷的熱情，郭靜表示：「原本以為我會為大家帶來一點陽光，結果我到高雄就開始下大雨，但謝謝你們不畏風雨前來！」郭靜一連演唱22首歌曲，更特別帶來台語歌曲〈三暝三日〉，令粉絲又驚又喜，也延續台北場「KTV歌單」環節，大玩互動滿足全場歌迷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼郭靜演唱多首經典歌。（圖／寬宏藝術提供）



這次選在高雄LIVE WAREHOUSE開唱，郭靜指出：「這樣的距離剛剛好，很多熟面孔、新面孔都看得清清楚楚。」演唱會一開始帶來單身組曲〈一個人彈琴〉、〈本來〉、〈單身美好〉跟〈Leave〉讓全場沈醉在郭靜純凈的聲音裡。演唱會也帶來不少經典代表作，像是〈知道〉、〈下一個天亮〉、〈在樹上唱歌〉和〈陪著我的時候想著她〉等歌曲，郭靜也展現誠意，特別編排「遺珠組曲」，演唱〈回憶的閣樓〉、〈總算我們也愛過〉、〈愛情訊息〉、〈你的香氣〉，讓歌迷聽到心滿意足才回家。

這次演唱會也安排「KTV歌單」橋段，與歌迷互相分享唱K歌單，結果遭歌迷點王心凌的歌曲，更被歌迷搶麥，全場跟郭靜被硬控一分鐘，聽歌迷演唱王心凌的〈感情用事〉，郭靜大方表示，自己也很喜歡這首歌，如果大家有喜歡在KTV喜歡唱的歌都可以跟她分享，也許會在未來演唱會歌單裡出現。

首次到高雄開專場，寵粉的郭靜也特別練台語，演唱〈三暝三日〉當作送南部歌迷的禮物，前奏一響引起不少歌迷紛紛討論「不可能唱台語歌吧！」、「郭靜唱台語歌好好聽！」、「郭靜唱出來的感覺就是不一樣！」歌迷也提前幫郭靜慶生，全場九百位歌迷舉起手幅，合唱生日快樂歌，令郭靜非常感動！最後郭靜以〈心牆〉作為壓軸歌曲，也讓「郭靜 天亮之前 演唱會 高雄站」順利圓滿結束，也相約在不久將來能再到南部開唱。

