日資深「魔法使」聲優關根明子抗癌2年離世！相伴30年丈夫悲慟發聲

記者劉宛欣／綜合報導

日本資深聲優關根明子曾為《魔法使莎莉》、《足球風雲》、《純愛手札》等多部知名作品配音，被證實於2025年8月2日深夜因癌症病逝，享壽65歲。她自2023年起便與癌症抗爭，最終未能戰勝病魔。事務所發表聲明，表示關根明子生前始終以高度的專業精神投入聲優工作，深受業界和粉絲的喜愛。事務所在公告中提到，她本人對於支持她的每一位朋友和粉絲充滿感激。

▲關根明子罹患癌症離世，近年較為人所知的代表作為知名戀愛遊戲《純愛手札》。（圖／翻攝自X）

關根明子的丈夫柴田秀勝同時也是「RME株式会社」的代表董事，他在聲明中回顧與妻子共度的30餘年時光，表示妻子在病痛中仍保持堅韌，直至安詳辭世。他向外界表達由衷的謝意，感謝所有曾在這段艱難旅程中給予關心與支持的人。柴田秀勝的言語真摯，讓人感受到夫妻間深厚的情感，也凸顯了關根明子在業界及家庭中的重要地位。

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▲關根明子事務所發出聲明。（圖／翻攝自X）

關根明子在聲優界的成就非凡，曾為《魔法使莎莉》及《足球風雲》等經典動畫配音，並參與遊戲《純愛手札》及綜藝節目《動物奇想天外!》的配音工作，獨特的聲線與表演風格是觀眾心中不可取代的存在。