李翊君連飆瓊瑤金曲　一開口康康嚇傻：你是唱對嘴嗎？　

記者蔡琛儀／台中報導

由胡瓜領軍康康、歐弟主持的「鑽石舞台之夜」演唱會台中場今（2日）在中興大學惠蓀堂舉行，10月初將首度站上台北小巨蛋的李翊君，今晚也帶來一連串瓊瑤金曲〈婉君+雪珂+青青河邊草+庭院深深〉和〈諾言〉、〈苦海女神龍〉，並與鍾采穎合唱《還珠格格》片尾曲〈雨蝶〉，聽得觀眾如癡如醉，卻被康康虧說：「美中不足，妳剛剛是唱對嘴嗎？」

▲李翊君出席鑽石舞台之夜演唱會。（圖／萬星傳播提供）

台語歌王翁立友不僅帶來經典的八點檔主題曲〈迷魂香+不能說的秘密+行棋〉，受訪時還被拱表演模仿絕技，像是分別用葉啟田和姜育恆的苦情唱腔來唱〈哥哥爸爸真偉大〉提前送給全天下的爸爸，之後還以阿吉仔的獨特哭腔唱〈生日快樂〉，讓康康虧：「怎麼聽起來像最後一次過生日？」

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▲▼阿吉仔、翁立友出席鑽石舞台之夜演唱會。（圖／萬星傳播提供）

而接在翁立友之後出場的正是阿吉仔，他不僅演唱自己的代表作〈作陣彼一暝〉和〈可憐戀花再會吧〉，也臨時被拱唱〈生日快樂〉，印證翁立友的模仿惟妙惟肖，笑翻眾人；他和曾心梅合唱布袋戲歌曲〈大節女〉，也掀起一波高潮。胡瓜、康康和歐弟三位主持人邊模仿阿吉仔唱歌，還一起戴上「卡皮巴拉」的頭套，相當反差萌。