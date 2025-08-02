老友沈玉琳倒下搶救中　潘若迪難過「拚錢，賺不到命！」

記者葉文正／台北報導

57歲資深藝人沈玉琳上月29日身體不適就醫檢查，一度傳出猛爆性肝炎、腦水腫、胰臟癌等症況，目前嚴重腹積水已插上引流管。當時陪他看診的潘若迪事後一度受訪表示正在等待報告出爐，今天潘若迪有感而發：「拼命可以賺錢

但拼錢，賺不到命！」對於老友狀況感嘆不已。」

▲沈玉琳目前仍在加護病房。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

潘若迪看到老友健康亮紅燈，今天發文表示：「我常說，拼命可以賺錢，但拼錢，賺不到命！錢隨時都可以賺，命卻有限……….。」對於老友沈玉琳拼命賺錢，卻倒下必須就醫感到唏噓不已。

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▲潘若迪(左)透露沈玉琳近況。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

潘若迪並呼籲沈玉琳與大家：「對自己好一點吧，養生不是我們老人的專利，是聰明人的選擇，如果活得不健康，生命的長度就沒有意義了，願你平安健康，是我最簡單也最真誠的祝福。

潘若迪跟沈玉琳吵吵鬧鬧十多年，雖然常常在節目上反目成仇，沈玉琳更常常提到潘若迪跟老保母泡湯的故事，讓外界誤會潘若迪真的有此癖好，導致觀眾半信半疑，但兩人不僅住得近，也是多年好友，如今潘若迪發文，希望老友保住健康也保住命，是最真誠的祝福。