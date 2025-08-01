ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Ian「帶和魏如萱買的吊飾」約會若盈
選哪種蛋糕看出你有多想成功
金視獎頒獎典禮表演嘉賓出爐
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

家寧 Andy 李怡貞 沈玉琳 真木陽子 李多慧 芽芽 鄒森

杜琪峯闊別多年來台！曝《鎗火》內幕「19天把錢花光」　笑認：裡面很多錯誤

記者蕭采薇／台北報導

香港名導杜琪峯1日來台，出席國家影視聽中心主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」開幕片《鎗火》映前活動，也是他闊別多年來台參與公開影展活動。他謙虛表示：「今天很開心他們把我很多作品放在這個戲院裡面，讓大家可以批評！」

▲香港名導杜琪峯8月1日開幕當天一身西裝扮相瀟灑現身。（圖／國家影視聽中心提供）

▲香港名導杜琪峯，8月1日開幕當天一身西裝扮相瀟灑現身。（圖／國家影視聽中心提供）

杜琪峯憑藉《鎗火》在2000年獲得第37屆金馬獎與第19屆香港電影金像獎最佳導演，當年以僅250萬港幣（約台幣952.5萬元）的製作費，在商場用近乎即興的方式，拍出至今香港影壇仍難以超越的精彩槍戰戲。不僅被香港電影金像獎協會票選為「最佳華語片一百部」之一、也是香港電影資料館「百部不可不看的香港電影」的其中一部經典。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲香港名導杜琪峯8月1日開幕當天一身西裝扮相瀟灑現身。（圖／國家影視聽中心提供）

▲香港名導杜琪峯（左三）抵達國家影視聽中心，出席「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」開幕片活動。（圖／國家影視聽中心提供）

此次《鎗火》開幕場次放映在開賣當天立刻秒殺、一位難求，現場吸引大批影迷粉絲爭相目睹傳奇影人風采。杜琪峯表示，當年邱復生老闆給了他250萬，「當時在香港完全沒有人投資電影，我很開心回香港，第二天沒有劇本，什麼都沒有就開始拍，結果19天拍完，因為錢差不多完了！」他也表示，「裡面可能很多錯誤，但是請大家原諒一下！」

▲香港名導杜琪峯8月1日開幕當天一身西裝扮相瀟灑現身。（圖／國家影視聽中心提供）

▲杜琪峯透露，當年拍了19天就差不多把錢花完了，笑稱電影可能有很多失誤跟穿幫。（圖／國家影視聽中心提供）

主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」總共放映20部選片，一字排開氣勢十足，堪稱是歷年來銀河映像作品最具規模的主題放映。策展人卓男更強調，影視聽中心的聲光效果一流，「就算第一排的座位，也都很好。」更多相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官方網站查詢。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

杜琪峯鎗火

推薦閱讀

魏如萱認愛小21歲網紅Ian才5天！　男方揪前女友若盈「甜蜜出遊被抓包」

魏如萱認愛小21歲網紅Ian才5天！　男方揪前女友若盈「甜蜜出遊被抓包」

4小時前

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

7/31 18:20

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

7/31 18:56

馬景濤16歲兒想出道！　前妻帶兒赴韓拜訪金在中公司…助圓idol夢

馬景濤16歲兒想出道！　前妻帶兒赴韓拜訪金在中公司…助圓idol夢

14小時前

李怡貞沉默3天發聲「怕造成沈玉琳困擾」　曝他真實為人：值得敬重

李怡貞沉默3天發聲「怕造成沈玉琳困擾」　曝他真實為人：值得敬重

23小時前

42歲影后懷二胎！「孩子爸是26歲高帥男星」事實婚2年他悄曬恩愛

42歲影后懷二胎！「孩子爸是26歲高帥男星」事實婚2年他悄曬恩愛

7/29 11:20

快訊／芽芽首公開發聲「曝沈玉琳病況」　籲外界給空間：讓祝福成為力量

快訊／芽芽首公開發聲「曝沈玉琳病況」　籲外界給空間：讓祝福成為力量

7/31 10:22

李多慧濕身解放比基尼！　「側面形狀看光」轉身激辣

李多慧濕身解放比基尼！　「側面形狀看光」轉身激辣

7/31 23:08

鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

7/31 15:00

沈玉琳住進加護病房！白冰冰證實「失聯中」　驚曝過往恩怨：以前很恨他

沈玉琳住進加護病房！白冰冰證實「失聯中」　驚曝過往恩怨：以前很恨他

6小時前

家寧遭起訴再發聲！　「極度坦誠就是無堅不摧」網洗版狂罵

家寧遭起訴再發聲！　「極度坦誠就是無堅不摧」網洗版狂罵

4小時前

KATSEYE〈Gnarly〉竟現A片呻吟聲　作曲家播真實嬌喘音源⋯粉絲氣瘋

KATSEYE〈Gnarly〉竟現A片呻吟聲　作曲家播真實嬌喘音源⋯粉絲氣瘋

10小時前

熱門影音

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」
朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」
割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!
李洙赫為Arin擋「18禁性提問」 霸喊：除了我，沒人保護她！

李洙赫為Arin擋「18禁性提問」 霸喊：除了我，沒人保護她！
劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力

劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
少女時代18周年前夕8人合體！　「為Tiffany慶生」滿滿團魂

少女時代18周年前夕8人合體！　「為Tiffany慶生」滿滿團魂
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
魏如萱認愛小21歲Ian捲三角戀　親妹魏如昀：當然是有關心

魏如萱認愛小21歲Ian捲三角戀　親妹魏如昀：當然是有關心
Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！
舒華每天被自己美醒　笑：感謝老天爺

舒華每天被自己美醒　笑：感謝老天爺
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

涂善存被問「黃宏軒.邱宇辰不合」　義氣相挺：朋友間不該互相評斷

涂善存被問「黃宏軒.邱宇辰不合」　義氣相挺：朋友間不該互相評斷

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

沈玉琳暴瘦17公斤驚傳肝胰出大事　住進ICU親友全失聯　罹B肝揹5房貸誓言10億養妻女

沈玉琳暴瘦17公斤驚傳肝胰出大事　住進ICU親友全失聯　罹B肝揹5房貸誓言10億養妻女

看更多

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前310

快訊／太扯！魏如萱小21歲男友才約會若盈　深夜宣布分手：是時候離開對方

25分鐘前0

杜琪峯闊別多年來台！曝《鎗火》內幕「19天把錢花光」　笑認：裡面很多錯誤

42分鐘前37

Ian約會若盈被抓包「帶和魏如萱買的吊飾」　騎車出遊露燦笑

1小時前910

三上悠亞拍寫真「脫褲露屁股蛋」　女友視角解放S曲線辣爆

2小時前21

金視獎頒獎典禮表演嘉賓出爐！　陳華、ARKis都來了

2小時前52

小優轉戰直播「被嗆坐著就能賺」　正面回擊酸民：你試試看

2小時前99

蔡依林滿身黏液「驚悚畫面流出」！　工作一半消失20分鐘真相曝光

3小時前21

Ozone要出寫真書了！　遠赴泰國拍攝...3張照片搶先看

4小時前1532

家寧遭起訴再發聲！　「極度坦誠就是無堅不摧」網洗版狂罵

4小時前1731

魏如萱認愛小21歲網紅Ian才5天！　男方揪前女友若盈「甜蜜出遊被抓包」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 魏如萱認愛才5天　小男友揪前女友約會被抓包
    4小時前3431
  2. 快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕
    7/31 18:2084119
  3. 遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件
    7/31 18:563025
  4. 馬景濤16歲兒想出道！　前妻帶兒赴韓拜訪金在中公司
    14小時前101
  5. 李怡貞沉默3天發聲「怕造成沈玉琳困擾」曝他真實為人
    23小時前2614
  6. 42歲影后懷二胎！「孩子爸是26歲高帥男星」
    7/29 11:2041
  7. 快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適
    7/31 10:224016
  8. 李多慧濕身解放比基尼！　「側面形狀看光」
    7/31 23:082218
  9. 鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲
    7/31 15:00183
  10. 白冰冰證實「沈玉琳入院失聯中」
    6小時前104
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合