杜琪峯闊別多年來台！曝《鎗火》內幕「19天把錢花光」　笑認：裡面很多錯誤

記者蕭采薇／台北報導

香港名導杜琪峯1日來台，出席國家影視聽中心主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」開幕片《鎗火》映前活動，也是他闊別多年來台參與公開影展活動。他謙虛表示：「今天很開心他們把我很多作品放在這個戲院裡面，讓大家可以批評！」

▲香港名導杜琪峯，8月1日開幕當天一身西裝扮相瀟灑現身。（圖／國家影視聽中心提供）

杜琪峯憑藉《鎗火》在2000年獲得第37屆金馬獎與第19屆香港電影金像獎最佳導演，當年以僅250萬港幣（約台幣952.5萬元）的製作費，在商場用近乎即興的方式，拍出至今香港影壇仍難以超越的精彩槍戰戲。不僅被香港電影金像獎協會票選為「最佳華語片一百部」之一、也是香港電影資料館「百部不可不看的香港電影」的其中一部經典。

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▲香港名導杜琪峯（左三）抵達國家影視聽中心，出席「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」開幕片活動。（圖／國家影視聽中心提供）

此次《鎗火》開幕場次放映在開賣當天立刻秒殺、一位難求，現場吸引大批影迷粉絲爭相目睹傳奇影人風采。杜琪峯表示，當年邱復生老闆給了他250萬，「當時在香港完全沒有人投資電影，我很開心回香港，第二天沒有劇本，什麼都沒有就開始拍，結果19天拍完，因為錢差不多完了！」他也表示，「裡面可能很多錯誤，但是請大家原諒一下！」

▲杜琪峯透露，當年拍了19天就差不多把錢花完了，笑稱電影可能有很多失誤跟穿幫。（圖／國家影視聽中心提供）

主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」總共放映20部選片，一字排開氣勢十足，堪稱是歷年來銀河映像作品最具規模的主題放映。策展人卓男更強調，影視聽中心的聲光效果一流，「就算第一排的座位，也都很好。」更多相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官方網站查詢。