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小優轉戰直播「被嗆坐著就能賺」　正面回擊酸民：你試試看

記者王靖淳／綜合報導

女星藝人小優今年2月捲入大嘴巴爭議，遭老闆吳宗憲解約，如今她不只轉行當YouTuber，甚至還在TikTok開直播。平時會透過社群記錄生活的她，今（1）日在限動發文表達對直播工作的感慨，「每次看到酸民說我們就坐在那邊講講話就可以賺錢，那你可以試試看，因為真的一點都不簡單，不在別人的位置，就真的不懂別人的辛苦。」

▲▼小優。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

▲小優日前陷入大嘴巴爭議。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

小優提到，她最近和一位直播主買東西，並了解到對方除了在白天直播，還要跑外送，且每天晚上直播到深夜後，早上8點還要起床繼續跑外送，為此她不禁感慨：「他到底一天只睡幾小時啊？」小優表示，這樣的工作節奏讓她體會到每個人都在努力工作，並且佩服那些即使疲憊也依舊保持活力的人，「真的...大家生活都不簡單，每一個人都很用力的在工作著，而且他那麼累，晚上還可以活力十足的，我真的好佩服欸！」

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▲▼小優。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

▲小優分享近況。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

此外，小優也提到另位直播主，透露對方一年365天都堅持直播，沒有休假。為此她表示，這樣的毅力讓她相當佩服，同時也強調，無論是當直播主還是藝人，背後的辛苦常被忽視，「大家都不是簡單的。」面對有酸民認為直播主只要坐著講話就能賺錢，小優則直言：「一點都不簡單，不在別人的位置，就真的不懂別人的辛苦，每一個人都不容易。」

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