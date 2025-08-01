下半年桃花運勢大公開！倒數第3陷苦戀 唐綺陽：TOP 1打扮很重要

記者潘慧中／綜合報導

星座專家唐綺陽近日上節目分析下半年桃花運勢，除了揭開熱門前三名、倒數前三名，她還列出了4個今年的重點星座，分別是牡羊、巨蟹、天秤和摩羯，原因是「他們有可能會結婚，也有人可能會離婚」，就是大好大壞，人生正面臨轉捩點，「在桃花榜之外，因為他們考慮的是人生大事！」

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▲唐綺陽先公開4個重點星座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



第一名：雙魚座

唐綺陽叮嚀雙魚座，如果想要有桃花運，「打扮很重要，時尚很加分，越吸睛越好，不要害羞，你應該把自己的優勢完全展現出來。」但同時會有金錢煩惱，就算想要時尚也捨不得花錢，加上可能壓力大，一直糾結在沒自信的地方，「這是會減低桃花的原因。」

▲▼唐綺陽提醒雙魚座打扮很重要。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



第二名：獅子座

唐綺陽表示，獅子座下半年會遇到前世跟你有緣分的人，而且對方會很積極，「有命定緣分的徵兆是你們可能真的八竿子滿打不著的，譬如年紀差很多，或者異性戀變同性戀都有可能，所以其實有點挑戰性。」

▲唐綺陽表示獅子座有前世情緣。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



第三名：處女座

唐綺陽表示，處女座下半年人緣很好，「但是用在感情上，會變得膽子有點小。」她建議用開放的心交朋友，多認識人沒問題，「保持平常心，你的桃花其實滿旺的。」

▲唐綺陽透露處女座膽子有點小。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



倒數第一名：雙子座

唐綺陽表示，雙子座所吸引到的人是會讓自己感到負擔的，「不好的那一面出來就是阻斷自己的桃花。」

倒數第二名：水瓶座

唐綺陽表示光是水瓶座耳根子硬這一點，就很難和人維持關係，唯一的破口是職場，「因為一起工作，不是帶著我是來談戀愛的，沒有這個目的性，然後慢慢地越來越了解，不涉及想改變你的話，還比較有機會（往戀愛方向）。」

▲唐綺陽表示水瓶座的破口是在職場。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



倒數第三名：射手座

唐綺陽表示，射手座無論是否有對象都會有「類似苦戀的感覺」，是伴侶讓射手感到苦，而且還會有爛桃花。

未上榜星座：金牛、天蠍

唐綺陽表示，這兩個星座其實人緣很好。然而，天蠍要注意身體，一旦健康出狀況，什麼都沒了。金牛則是很有主見，有想做的事情，「有感情也先傾向於裝作沒看到。」