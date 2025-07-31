女公關遭割喉慘死「孫生認出她」！　黑白文37字哀悼：人超好

記者陳芊秀／綜合報導

台北市信義區信義威秀影城停車場昨日（30）晚間發生一起兇殺案，27歲谷姓夜店女公關割喉身亡，兇手是22歲劉姓前男友，31日凌晨兇手在外公家中遭警方逮捕。案件震撼社會，網友湧入女公關的IG哀悼，網紅孫生也發文悼念離世的女公關。

▲孫生認識遭割喉身亡的女公關，得知噩耗震驚。（圖／翻攝自IG）

孫生表示，自己平時常出入夜店，因此與這位女公關相識，並形容對方「人超好」，每次到她工作的夜店時，對方總是主動貼心送上酒水、態度熱情。得知女方遭遇不幸，他感到相當震驚與不捨，情緒難掩激動，直呼「覺得真的好扯」。

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▲孫生發文。（圖／翻攝自IG）

據了解，谷姓女公關與劉男曾是情侶關係，兩人交往期間，時常被劉男懷疑在外有染或糾纏不清，所以經常發生爭執。今年5月15日兩人發生激烈衝突，她遭打到口鼻流血，驗傷後決定提告家暴，沒想到劉男竟把她的精品、名牌衣物及家電丟棄、破壞，損失破百萬元，接著，她決定聲請保護令。

然而，谷女在事發之前透過社群平台帳號告知朋友保護令已經下來了，大約9個小時之後，她就在準備上班前於停車場遭割喉身亡。