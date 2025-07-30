劉雨柔產後14天「解放上空」！　不藏私授通乳秘技：奶量翻倍

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔2023年認愛職籃球星胡凱翔，小倆口本月完成結婚登記，16日平安生下女兒「小花生」，平時會透過社群記錄生活的她，今（30）日在IG限動曬出一張用頭髮遮住胸部的上空照，並在照片中大方分享自己解決泌乳問題的經驗，「奶量直接翻倍成長。」

▲劉雨柔才剛生完小孩。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔透露，自己每週花一小時的時間進行通乳腺的保養，並分享在通乳腺之後有明顯的改善，「上禮拜通完之後，奶量直接翻倍成長，而且也沒有石頭奶脹痛的問題。」

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劉雨柔強調，花少少的時間進行通乳腺這項簡單的保養，媽媽們就能避免許多不必要的痛苦，奶量也能在短時間內有所增加，「有泌乳問題的馬咪，花少少時間，省去很多不必要的不舒服，重點是奶量還能馬上衝起來喔！分享給偉大的馬咪們。」

▲劉雨柔辣曬上空照。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

事實上，劉雨柔最近才在Threads發文分享剖腹產後的經歷，並坦承自己在產後面臨的痛苦及挑戰。她提到在擠母乳時，乳腺堵塞和乳房腫脹帶來的疼痛，讓她無法輕鬆度過，甚至常需要付出很大的努力才能擠出幾10cc。為此她苦笑表示，這讓她陷入如何親餵寶寶的困境，因為她無法確定寶寶到底喝了多少奶。

▲劉雨柔會在社群分享生活。（圖／翻攝自Threads／lyvonne0526）