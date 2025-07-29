新娘嫌婚紗被AV女優穿「三上悠亞發聲了」！　反擊：不覺得這工作可恥

記者田暐瑋／綜合報導

日本一位20多歲的新婚人妻租下心愛的婚紗，沒想到發現婚紗被前AV女優三上悠亞穿過，相當懊悔表示不想租，遭到輿論炎上。三上悠亞得知後，發文表態：「從未覺得當過AV女優是件可恥或想要抹去的事情。我既沒有感到自豪，也從未向任何人推薦過，更不認為這是一個令人憧憬的職業。」

▲三上悠亞穿過的婚紗被嫌棄。（圖／翻攝自IG）

對於因為有女網友嫌棄自己穿過的婚紗一事，三上悠亞感嘆每次炎上的都是相關議題，發文寫下：「我從來沒有試圖隱瞞自己是前AV女優的事實，也從未覺得當過AV女優是件可恥或想要抹去的事情。說實話，我並不是想被大家怎麼看待，或是想成為什麼樣的人，我只是為了成為自己想成為的那個人。」

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▲三上悠亞從偶像轉當女優。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



因為成為AV女優為人熟知，三上悠亞從不對自己的過去感到羞愧，但也坦言這的確不是一個讓人羨慕的工作，現在只是為自己做的選擇而負責，「每次社會上有人討論這些事情時，總有很多人覺得我是在拋棄過去，想要重新開始新生活，但我想大聲說：我完全沒有這樣想過！過去和現在，我一直都沒有改變！」

▲三上悠亞發文。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）