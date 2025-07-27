43歲女星認同居「爆是小16歲美男」　驚喜宣布懷二胎！

記者張筱涵／綜合報導

日本女星真木陽子於近日透過自己與弟弟共同經營的YouTube頻道《金森姉弟》，驚喜宣布自己已懷上第二胎。現年43歲的她表示，目前已能感受到胎動，預產期預計為今年秋天。

▲真木陽子透過和弟弟經營的YouTube頻道宣布懷孕。（圖／翻攝自YouTube／金森姉弟）



真木陽子在7月27日上傳名為〈【報告】致大家的一則消息〉的影片中，親自說明：「我，真木陽子，正在懷孕中。現在已經到了可以感受到胎動的階段。」她坦言，由於此次屬高齡懷孕，因此比起第一胎更加謹慎，也希望粉絲能在她生產前「以溫暖的眼光看待我」。

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真木陽子也在影片中透露，母子目前都很健康，並感性表示：「這是只有經歷過的人才能體會的事，幾乎可以說是奇蹟一般的經驗。我真的很幸福，但同時也有許多不安，希望大家能理解這份心情，我會努力面對接下來的每一天。」

▲真木陽子。（圖／翻攝自Instagram／yokomaki_official）



據日媒報導，孩子的父親為26歲、與她交往中的小16歲男演員葛飾心，兩人目前為事實婚關係，感情穩定。真木陽子已於2023年8月在Instagram透露身旁已有伴侶，並表示：「我們是所謂的事實婚，沒有繁瑣的契約，想在尊重彼此自由的基礎上長久相處。」

▲葛飾心被爆就是和真木陽子事實婚的男生。（圖／翻攝自Instagram／shin.katsushika）



真木陽子曾於2008年與一名前演員結婚，2009年迎來長女，2015年離婚。如今再度迎來新生命的她，選擇在與弟弟經營的YouTube頻道上親自宣布喜訊，展現誠摯且自然的生活態度，也讓許多粉絲獻上祝福，期待她平安順產、迎來幸福新章。