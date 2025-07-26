上個月痛別癌父！曹雅雯莫名低落「坐地爆哭」　近況曝光

記者張筱涵／綜合報導

金曲台語歌后曹雅雯25日在社群平台分享近況，透露自己近兩天情緒異常低落，坦言曾一個人獨坐在客廳地板上痛哭許久。

▲曹雅雯透露這兩天會莫名情緒低落。（圖／翻攝自Instagram／oliviarougejaloux）



曹雅雯寫下：「這兩天情緒莫名低落，一個人坐在客廳地板哭了好一陣子。」她接著說自己情緒潰堤後，但仍選擇起身去洗澡、泡澡，甚至久違地敷面膜，還整理做指甲的工具車、繼續畫畫、聽歌、處理工作，「日子還是一樣，不管你長什麼樣」，字裡行間透出悲傷之中維持日常的堅強。

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其實在6月14日時，曹雅雯便曾悲痛宣布68歲的父親已從這世界上「畢業」歲。當時她強忍心痛在社群發文：「謝謝我的爸爸，貼心的在我工作結束後才畢業，再也沒有病痛了，可以去天上好好唱歌、吃泰國蝦配酒了。」經紀人也透露，她收工不到5分鐘就接到家人電話報喪，所幸當天工作地點在台南，讓她有機會提前返家探望父親，感慨地說「算是老天爺的安排」。

▲曹雅雯6月送別父親。（圖／翻攝自Instagram／oliviarougejaloux）



為了陪伴父親抗病，曹雅雯更不惜剃掉招牌長髮與父親一起剃平頭。據經紀人表示，曹爸爸因治療失去頭髮，而他生前熱愛打扮、常染紅髮相當時髦，曹雅雯則決定陪父親一起，父親也曾讚美她這樣「很年輕可愛」。

▲曹雅雯曾陪父親剃平頭。（圖／翻攝自Instagram／oliviarougejaloux）