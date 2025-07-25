荷包拉警報！STAYC、Jessica、FRUITS ZIPPER 8月起接力來台

記者吳睿慈／台北報導

三組日、韓人氣女星及女團接力登台，從STAYC、Jessica（鄭秀妍）、FRUITS ZIPPER將在夏末至秋季期間相繼登陸台灣，掀起韓、日女力旋風，邀請粉絲共襄盛舉。

▲STAYC三度來台開唱。（圖／High Up Entertainment提供）



STAYC乘著特別單曲專輯《I WANT IT》的熱度，預計於8月23日三度來台舉辦世界巡演《STAY TUNED》台北場，六位成員秀珉、蒔恩、ISA、勢銀、YOON與J以青春陽光的「夏日女友」造型再現舞台，她們預告將帶來新歌舞台，並向台灣SWITH喊話：「這不只是巡演，更是我們與你們之間最真誠的交流，請準備好一起享受吧！」

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▲Jessica來台與金星見面。（圖／翻攝自jessica IG）



韓流女神Jessica也將於9月7日舉辦《2025 JESSICA FAN CONCERT IN TAIPEI - Star 2 Star》，她多年來在時尚、音樂、綜藝全面發展，透過《乘風破浪的姐姐》於華語圈再創人氣高峰，她與台灣的連結更是緊密，無論是友情力挺王心凌，或與告五人合體獻唱《好不容易》。這次來台，她特別準備了全新舞台編排、互動橋段與精選曲目，更不忘以雙關語向粉絲示愛：「這次要和台灣金星們『星星』相惜！」

▲FRUITS ZIPPER即將來台舉辦專場。（圖／好玩國際提供）

以「從原宿走向世界」為概念出發的日本7人女團FRUITS ZIPPER，宣布展開出道以來首次亞洲巡演《FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025》，台北站將於10月8日Zepp New Taipei 盛大開唱。這也是她們繼2023年台北首場專場後，暌違兩年再度與粉絲見面。

她們憑藉〈我最可愛的地方〉在TikTok創下28億播放佳績，FRUITS ZIPPER以甜美形象與活潑表演席捲亞洲，門票將於8月10日中午12點於遠大售票系統開賣，購買最高票價者還可加購特典，粉絲務必緊盯主辦單位「好玩專賣店」官方社群公告。