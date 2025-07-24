SJ東海放送希澈「赤裸呆滯照」醜圖連發 　他傻眼問：可以告隊友嗎？

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男團Super Junior日前帶著20周年專輯回歸，接下來也即將展開世界巡迴演唱會。成員希澈睽違8年的時間參與完整回歸宣傳舞台，對粉絲而言意義深遠，而最近在社群上，他與隊友東海互動頻繁，一直被曝光醜照的他，無奈地詢問「可以告隊友嗎？」展現出兩人逗趣又親密的互動，不少粉絲認為東海是在表達對哥哥暌違多年一起完整參與活動的興奮之情。

▲希澈與東海。（圖／翻攝自希澈Instagram）

希澈24日透過個人Instagram轉發東海上傳的限時動態，開玩笑寫下：「有人知道這傢伙為什麼要這樣對我嗎？」表達自己滿腹委屈，照片裡可以看到希澈上半身赤裸、眼神空洞的照片，看起來相當引人發笑，他還接連轉發了另一張自己戴著尖帽、表情呆滯的照片，留言問：「可以告成員嗎？」語氣中充滿無奈。

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▲。（圖／翻攝自希澈Instagram）

此外，他還轉發了東海曝光的一張他身穿紅色睡衣，正投入舞蹈的抓拍畫面，對東海喊話：「如果我對李東海大罵髒話，可以理解吧？」展現出對東海「放送黑歷史照」的可愛不滿。最後，希澈還曬出與東海私下的私訊對話截圖，對話中，希澈罵道：「XXX，你到底拍了多少照片？」東海則笑著回：「真的很多哈哈哈。」希澈最終幽默放話「李東海先生，如果你家收到訴狀，請當作是『該來的終於來了』。」

▲。（圖／翻攝自希澈Instagram）