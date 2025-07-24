三上悠亞現蹤中山站！「狂露鉛筆腿」跑向粉絲 興奮1舉動震撼4.7萬人

記者潘慧中／綜合報導

日本人氣女神三上悠亞2023年8月宣布引退AV界，並積極朝海外發展，並把握工作空檔分享生活。她23日便在社群網站上傳一段現蹤中山站的影片，至今已吸引4.7萬人按讚直呼：「好羨慕可以跟悠亞本人合照！」

▲三上悠亞現蹤中山站。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



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畫面中，可以看到三上悠亞紮著公主頭，身穿桃粉色套裝，相當映襯她的白皙膚色，無袖短版剪裁襯托出纖細四肢，搭配淺色高跟涼鞋辣露修長鉛筆腿。

▲三上悠亞和自己的廣告看板合影。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



仔細看不難發現，三上悠亞現蹤於台北捷運的中山站。看到自己的廣告看板後，她的臉上藏不住喜悅，激動地跑到一票粉絲前方合影，露出甜美笑容的瞬間吸引越來越多人圍觀拍照。

▲▼三上悠亞興奮跑向粉絲一起合照。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



事實上，三上悠亞此行來到台灣是為了出席公益活動，並且驚喜宣布10月18日將在台北舉辦出道以來首次海外線下粉絲見面會，屆時將推出限定互動環節與特別企劃，回饋粉絲10年來的支持。

▲三上悠亞最近來台灣工作。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）