王陽明5歲女兒「難得正面入鏡」！露半臉神似蔡詩芸 網驚：太可愛

記者潘慧中／綜合報導

王陽明2015年與蔡詩芸結婚後，育有一個寶貝女兒Katiya。平常為了保護隱私，夫妻倆通常不是用表情圖案遮住小孩的臉蛋，就是乾脆讓孩子以背影入鏡，直到近日才讓小朋友露出正面，雖然有戴墨鏡，但粉絲仍激動直呼：「太可愛！」

▲Katiya難得以正面入鏡。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）



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畫面中，可以看到5歲Katiya紮起高高的丸子頭，戴上墨鏡，襯托出高挺鼻樑和精緻V字臉。雖然只有露出額頭和眼睛以下的部位，但不難發現神似媽媽蔡詩芸。

▲▼Katiya之前不是被表情圖案遮住整張臉，就是以背影入鏡。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo、sunnyboyyy）



影片曝光後，至今已吸引3.3萬人按讚，不少粉絲都留言直誇：「Katiya is sooooooo cute」、「居然有katiya」、「女兒超可愛！」

▲王陽明、蔡詩芸和女兒Katiya一起拍短片。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）



事實上，之所以將女兒取名為「Katiya sky」，蔡詩芸曾透露因為外公是俄羅斯人的關係，「Katiya」在當地有單純之意，加上王陽明的英文名字是Sunny、而自己的名字有「芸」這個字，才有了此名的誕生，「女兒是我們兩個的世界，太陽跟雲朵都是在天空中，所以中間名取為Sky。」