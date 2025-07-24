快訊／房時赫涉「詐欺不正當交易」私吞4千億　警方衝進HYBE搜索

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BTS（防彈少年團）由製作人房時赫打造，他靠著一間小公司壯大成HYBE集團，成為樂壇神話。怎料，近來房時赫涉嫌詐欺性的不當交易，趁著HYBE在上市前，對投資人隱瞞公司上市計畫，疑似私吞韓幣4千億（約近台幣100億元），近來在韓鬧得沸沸揚揚，警方24日更正式前往HYBE搜索，震驚娛樂圈。

▲房時赫涉嫌私吞韓幣4千億。（圖／翻攝自房時赫IG）



房時赫自5月起就爆發涉嫌詐欺性的不當交易，他近來遭到韓國金融監督院發現在HYBE於2019年正式上市前，一邊向投資人謊稱「公司沒有上市計畫」，一邊卻疑似與公司親信設立私募基金（PEF），並把股份拋售給PEF，最終HYBE上市成功，而他在這段期間據傳實際獲利高達韓幣4000億元（約近台幣100億元），這項金流遭到韓國金融監督院懷疑。

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▲▼房時赫打造出天團BTS，如今卻爆出HYBE在上市前有股份不當交易。（圖／翻攝自房時赫IG、韓網）



韓國金融委員會所屬的證券期貨委員會已於7月16日召開第14次定期會議，決議將HYBE的最大股東及前任高層等人，依違反不正當交易禁令之嫌移送檢察機關。如今更有重大性發展，韓媒24日報導，HYBE議長房時爀因涉嫌詐欺性不正當交易，警方於17日申請搜索令，並於24日9點正式前往直搗HYBE位於龍山區的辦公室展開搜查和扣押。

對此，HYBE此前回應表示：「最大股東（此處指房時赫）已出席金監院調查，並積極說明自己並未以上市為前提謀取私利，令人遺憾這點並未被接受。」公司表示會積極配合調查，希望可以恢復市場與利害關係者之間的信任。