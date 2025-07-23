53歲小鐘想結婚了！爆昔因他一句話「斷送婚姻」　遭2年女友提分手

記者孟育民／台北報導

小鐘、邱慧雯、鄭仲茵、張雁名，與諮商心理師海苔熊、旅遊網紅Kimmy、大胃王邵阿咩、營養師Patty，一起上《女王大人》大聊現代婚姻觀的激烈交鋒。至今仍單身未婚的小鐘，透露自己其實一直很渴望步入婚姻，他曾帶著交往快兩年的女友回家吃飯，那天小鐘爸爸特地穿著正式西裝迎接，更準備好金飾和聘金，讓當時女友備感壓力，也斷送了兩人的緣分，最後以分手收場。

▲《女王大人》錄影探討婚姻觀大對決。（圖／緯來綜合台提供）

今年53歲的小鐘，感情生活備受外界關注，他透露曾經有想結婚女友，當時帶女友回家，沒想到一入座爸爸就直截了當地對女友開口：「你可以嫁給小鐘嗎？」這突如其來的問題讓年紀尚輕的女友倍感壓力分手，之後以被外商公司派遣至國外為由，結束了這段感情。

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▲小鐘回憶曾因「這句話」崩壞戀情。（圖／緯來綜合台提供）

回憶起這段認真過的感情，他赫然意識到催婚的壓力成了感情的轉折點，也讓小鐘開玩笑地表示：「是我爸毀了這段感情！」卻被諮商師海苔熊分析小鐘的舉動後一語道破：「你結不成婚不是你爸害的，是你還沒準備好當老公。」