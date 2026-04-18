去年陪媽媽看丁噹演唱會　吳中純愛女悲痛現身高雄...全場哭成一片

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹今（18日）在高雄巨蛋開唱，她談到，近年一直在探索活著的意義，因此準備結合薩滿鼓的演出，告白全場「送給非常獨特的你」。隨後她說自己收到了一封信，不捨點名坐在台下，日前過世的主播吳中純之女梅嬿翎，讓她緬懷亡母。

▲丁噹今晚高雄開唱。（圖／相信音樂提供）

58歲前主播吳中純因罹患淋巴癌於2月25日病逝，吳中純女兒梅嬿翎現身高雄巨蛋欣賞丁噹演唱會，丁噹相當心疼她的遭遇，她表示下午收到梅嬿翎的私訊，得知梅嬿翎去年曾和吳中純一起來看她的台北小巨蛋演唱會，今年吳中純卻已不在，「我們每一個人，都會需要經歷一些生命離別的事，Apple（指梅嬿翎）媽媽突然在前陣子離開，但祂其實一直都在。」

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▲吳中純與女兒梅嬿翎去年看丁噹演唱會。（圖／翻攝吳中純臉書）

丁噹問梅嬿翎若能再跟媽媽說話，會想說些什麼？梅嬿翎含淚表示：「雖然媽媽不在我們的身邊，看不到、聽不到，但只要我們記得她，她都在我們的身邊，希望她永遠快樂，我們也會活得快樂。」丁噹也感嘆表示，大家要勇敢接受親人、愛人，有天終究會離開我們，但是他們會用另一種方式陪在我們的身邊。