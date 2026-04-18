親哥爆涉性侵BJ「拘捕令遭駁回」　Jisoo官方YT現留言怒質問：解釋

記者吳睿慈／綜合報導

南韓娛樂圈17日爆出一起涉嫌性侵直播主案件，由於加害金男是「知名女團成員親哥哥」，有網友把矛頭指向Jisoo的親哥，他2025年也爆出偷拍性愛片醜聞，只是爆料文章後來被下架，整起事件不了了之。如今，金男身份引起猜測，BJ案受到各界關注，最新進度是因「罪嫌不足」，拘捕令遭到駁回，而韓國網友也開始在Jisoo的YouTube下方留言，要求「請解釋！」

▲一名金男涉性侵BJ，疑似是Jisoo哥哥。（圖／翻攝自channel a YouTube）



回溯整起案件，遭控試圖性侵的金男買了受害女BJ的約會券後，14日與女方約吃飯，結束晚餐後，他說：「我家離這裡只要5分鐘很近，要不要再喝一杯？」他承諾「絕對不會碰妳」，最終兩人移動到了金男家裡，沒想到，金男態度突然大轉變，試圖性侵女生。

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女BJ躲進廁所向經紀人求救，害怕地表示「拜託，現在強制要脫掉我的衣服」、「我真的好害怕，怎麼辦」、「他好像會殺了我」、「救救我拜託」，經紀人緊急報警後，警察上門救人，最終將金男上銬帶回警局。

▲▼Jisoo親哥涉性侵的輿論在韓國發酵，已經有網友前往Jisoo官方YouTube質問要求解釋。（圖／翻攝自Jisoo YouTube）



然而，最新進度是，警方向檢方申請拘捕令，但17日晚間遭到檢方駁回，原因是「嫌疑不足」。目前加害金男已知是「知名女團成員親哥哥」，有網友指出就是Jisoo的親哥，負面輿論開始發酵，韓國網友現已經前往Jisoo的官方YouTube影片下方留言「請解釋」，還有人寫下Jisoo親哥「金政勳？」的名字，但截至目前為止，官方皆暫無回應。