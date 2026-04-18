奧莉維亞超狂「包下凡爾賽宮」熱舞！　睽違3年出輯嗨喊：想搖下車窗熱吻

記者蕭采薇／綜合報導

全球專輯銷量突破3600萬張、屢獲葛萊美獎肯定的「追夢少女」奧莉維亞（Olivia Rodrigo），新歌《drop dead》MV砸重金前往法國巴黎的「凡爾賽宮」取景！奧莉維亞在華麗的長廊中忘情奔跑，完美捕捉了剛萌芽的戀情中，那種近乎瘋狂的興奮與喜悅。

▲奧莉維亞在MV中彈著粉色電吉他。（圖／翻攝自Olivia Rodrigo IG）



超狂排場！奧莉維亞現身凡爾賽宮狂奔熱舞

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在新歌《drop dead》MV一開始，奧莉維亞穿著絕美白色珍珠裙在酒吧漫舞，畫面以復古迷幻色調加上慢動作呈現；接著鏡頭瞬間轉換，她換上青春洋溢的藍色短裙與白色長襪，戴著粉色耳機躺在復古華麗的床上用筆電。

▲奧莉維亞新曲MV中從酒吧揭開序幕。（圖／翻攝自Olivia Rodrigo IG）

沒想到鏡頭再一切換，場景竟來到了富麗堂皇的凡爾賽宮！她自在地在掛滿名畫的走廊上奔跑、熱舞，甚至狂野地彈起粉色電吉他，一連串出乎意料的視覺安排讓粉絲大呼過癮。奧莉維亞興奮表示這是她自己非常喜歡的作品：「這是專輯的第一章節，這首歌讓我想要蹦蹦跳跳、搖下車窗然後和人熱吻！」

▲奧莉維亞。（圖／環球音樂提供）

登英版《Vogue》吐心聲！坦言「快樂寫歌是挑戰」

除了帶來充滿活力的新單曲，奧莉維亞近期接受英國《Vogue》專訪時也大方透露，新專輯將會收錄滿滿的悲傷情歌。她坦言，要在快樂的狀態下去寫歌，其實是一種創作上的巨大挑戰：「當你正感受到與某人緊密連結，或是感覺非常美好的時候，你不會在腦海裡想著那些苦澀傷感的字句！」

▲奧莉維亞在MV裡躺在華麗的房間內。（圖／翻攝自Olivia Rodrigo IG）



她感性地補充道：「我意識到，我最喜歡的那些浪漫情歌之所以美麗，是因為其中都帶著一絲恐懼或渴望。」這番真誠的剖析也讓大眾更加期待她這次將帶來什麼樣的音樂故事。奧莉維亞全新單曲《drop dead》目前已於全台數位平台上線，最新專輯《you seem pretty sad for a girl so in love》將於6月12日正式發行。

▲奧莉維亞。（圖／環球音樂提供）