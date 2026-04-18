Jisoo親姊慘遭波及！「真實長相登熱搜」去年正式宣布出道

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團BLACKPINK成員Jisoo的哥哥近日捲入性暴力醜聞，一名疑似Jisoo大嫂的人出面指控遭到老公家暴，長期PUA、拍攝性愛片等，現官方皆無回應。然而，該篇爆料文截止目前已經累積10萬點閱、千則留言，甚至連Jisoo親姊也被挖出來，近況登熱搜。

▲Jisoo姊2025年出演節目《Super Seller》出道。（圖／翻攝自theqoo）



親姊金智尹（김지윤，Kim Ji Yoon）與妹妹Jisoo有著相似的神韻，本來是空服員，後來轉行經營自媒體，現IG追蹤人數高達55萬，經常受邀出席時尚品牌、化妝品牌等活動，過去也曾透過YouTube與粉絲互動。

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金智尹在2025年出演節目《Super Seller》，正式在螢幕前出道，當時被問及會不會因為是「Jisoo親姊」而感到有壓力？她毫無猶豫表示「沒有壓力，因為是事實啊，我就是她姊姊，這也沒辦法，就是這樣出生的。」

▲▼Jisoo親姊慘遭波及在韓網掀熱議。（圖／翻攝自theqoo）



然而，Jisoo哥哥近來爆出性醜聞，使得全家遭到波及，就連Jisoo姊姊也被挖出來，由於金智尹17日有更新近況，貼文是與品牌合作的業配廣告，使得韓網留言「家裡有人被打成那樣，還可以這樣生活嗎」、「如果發生這種不光彩的事，就要自重點」、「原來還有一個姊姊」，但也有理性的網友表示不該波及家人，等待官方回應出來說明，正反評論不一。