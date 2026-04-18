台女星突坦承秘婚生子！　「兒子大學後失聯」：我被背叛了

記者張筱涵／綜合報導

有「小詹雅雯」之稱的台語歌手廖婉君，過去對外始終以單身形象示人，沒想到16日突然在社群平台自揭私生活，震撼坦承曾有一段婚姻，甚至早已當媽，兒子如今已30多歲，母子卻失去聯繫，消息一出引發外界熱議。

▲廖婉君突坦承有過一段婚姻。（圖／翻攝自FACEBOOK／廖婉君）



廖婉君在貼文中坦言，自己多年來在公開場合說話總是顯得猶豫，是因為顧慮太多，「怕講錯傷到家人、怕引發衝突」，甚至長期被人情與外界期待綁住，也因此不敢說出真正的自己。她更透露，曾被部分節目列為「拒絕往來戶」，甚至遭主持人點名不再邀請，但她強調，如今已不再在意這些評價。

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10年前婚姻觸礁 自曝「最後一個知道被背叛」

最令人震驚的是，廖婉君首度公開感情過往，直言10年前婚姻破裂，「我被背叛了，也是最後一個知道的人」，語氣中滿是無奈與心痛。她也提到，自己曾努力扮演母親角色，獨自扶養兒子長大，從國小六年級一路帶到大學。

不過，她透露目前已與兒子失去聯繫，「他現在應該30多歲了，或許已經成家，也可能有更好的發展」，言語間流露遺憾與牽掛。對於過去對外宣稱單身，她也坦承：「單身……是我編的。」

宣告不再隱忍 感謝10年來守護的人

經歷婚變與長年壓抑，廖婉君表示，自己過去太在意外界設定的形象，「我沒有做錯事，錯在太在乎人設」，如今決定放下包袱，「不想再被人情或人際綁架」，要勇敢做回自己。

她也透露，這10年來一直有一位重要的人陪伴在身邊默默守護，並以標記方式向對方致謝，疑似已有新的感情歸屬，讓外界相當關注。

粉絲湧入力挺：現在做自己最重要

貼文曝光後，網友紛紛留言替她打氣，「不必在意別人的眼光」、「現在活出自己最重要」，也有人表示理解女性在家庭與社會壓力下的處境，盼她未來能更自在快樂。

【廖婉君臉書全文】

其實……我不是不會講話，只是我要顧及的太多了。怕講不婉轉而得罪了人、怕講錯傷及家人及朋友、怕講太多會引發家庭革命（情緒勒索）。我怕的太多了！

其實……我是很多家節目的＜拒絕往來戶＞，也曾〈被某節目主持人下令不准再邀請我上節目，免得破壞品質〉。……這些我不再在乎了。我以實力證明

大家對我的印象中，我上節目說話，或接受訪問會吞吞吐吐，却不知我腦袋一直在過濾著（我可以講嗎？）（講了會引發周圍戰爭嗎？），因此，我常講話停頓，或繞著繞著繞不回主題。

我總覺得我的人情包袱很重，但無論如何，做我自己#我不想再被「人情或人際綁架」了。

我沒做錯任何事，錯在我只是太在乎被設定的（人設），我才是最無辜的。

#從今我要做回我自己

#是的／10年前我婚姻觸礁／我被背叛了／也是最後ㄧ個知道／自認我也曾是位及格辛苦的母親，鵝子從小六帶到大學，他現在應該30好幾了，或許也成家了也或許有更好的成就～沒聯繫也不得而知。

#10年後／我要救回我自己／我要找回幸福

#單身……是我編的

#謝謝10年後ㄧ直在我身邊守護我的他

@頭號粉絲