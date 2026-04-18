嫂嫂遭家暴出面「幫Jisoo說話」　開口求情：他的妹妹不知情⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK成員Jisoo的親哥近日捲入性侵疑雲，甚至遭妻子指控家暴，長期精神控制、逼迫性關係等，稍早，大嫂再度於IG對外發聲，「他的妹妹不知情，我一開始也不知道那是他妹妹」，親自發聲為Jisoo緩頰。

▲▼一名疑為Jisoo的嫂嫂在網路上透露自己遭到家暴。（圖／翻攝自Jisoo嫂嫂IG）



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一名疑似Jisoo大嫂的網友於17日深夜曬出自己遭到家暴的照片，內文直指自己與男方結婚後，老公就開始對她家暴、精神暴力、言語暴力等，「每次開始施暴，基本都會持續半天以上；在施暴之後，還一定會強迫發生性關係」，最嚴重的一次，她在全身赤裸的狀態下被拍下性愛片，甚至一邊拍攝、一邊被逼迫吞痰。

且她現年也才24歲，遭到家暴當時（2025年）僅23歲，甚至連登記結婚，都是瞞著家人登記，怎料，開始了地獄般的婚姻生活。爆料文裡，她也表示，自己遭到老公監視，連服裝、通訊軟體都要掌控，不准她穿得太少、還要求刺情侶刺青，一天要發生2次性關係，甚至在私密處發炎時，硬逼迫從後面來。

▲該名網友有曬出自己與丈夫的對話。（圖／翻攝自Jisoo嫂嫂IG）



金男種種行為令人髮指，韓國輿論發酵得快速，而他的真實身份被指為是Jisoo的親哥金政勳（音譯），但至今Jisoo都沒出面回應，官方處於異常沈默的狀態。

▲嫂嫂遭家暴出面幫「老公妹妹」說話，開口求情「他的妹妹不知情」。（圖／翻攝自Jisoo嫂嫂IG）



稍早，疑似為Jisoo大嫂的網友再度發聲，親自發聲為Jisoo緩頰，「他的妹妹不知情，我一開始也不知道那是他妹妹，只是大家都說長得很像，一查維基百科之後才知道的，所以請不要責怪她。」據了解，Jisoo哥哥金政勳在2019年結婚，他與第一任妻子育有2女，按時間推測，網路上控訴家暴的妻子，應為第二任妻。

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