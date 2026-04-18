ØZI放閃辣模女友：是最愛　「一聽瘦子勾二嫂秒變臉」回8字急閃人

記者蔡琛儀／台北報導

歌手ØZI日前站上全球知名的Coachella音樂節合作廠商的小舞台，今（18日）出席酒商活動，透露這次趁機朝聖偶像BIGBANG的演出，以及陪辣模女友Jane看她喜愛的韓團KATSEYE，雖然沒有時間與其他音樂人交流，但期待有一天能站上Coachella的大舞台。

▲ØZI 。（圖／記者黃克翔攝）

ØZI與女友Jane交往逾3年，兩人感情穩定，不時在網上放閃，也常看到Jane出現在ØZI與家人的聚會、旅遊中，可見媽媽葉璦菱也相當認可這位準媳婦。

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ØZI透露，一開始就被Jane的氣質吸引，原本是想找女方拍MV，最後MV雖沒拍成，卻順利將美人追到手，新歌〈最愛〉就是寫給她的歌，兩人私下也會小酌增進情趣，他也時常在酒後向女友大吐真心話。此次美國行是否趁機預支蜜月？他直呼還沒，也還沒想過何時結婚，「籌備Coachella演出都來不及了，怎麼有時間想這個！」

▲ØZI與辣模女友Jane。（圖／翻攝ØZI IG）

不過去年饒舌天團頑童MJ116新歌〈無袂煞〉，瘦子在歌詞中唱到「他不拜關二哥，Ozi他只勾二嫂」，疑似是指ØZI與吳卓源、瘦子表哥之間的感情糾紛，引起網友熱議，ØZI對此事始終未回應，今他首度當面被問到此事，一度有些變臉，身旁工作人員立馬出來擋駕，他只回：「Thank you。」立刻起身走人結束訪談。