《宇宙啦啦隊》晉級賽制再受爭議　B2親上火線回應護航爭議

記者葉文正／台北報導

緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》進入第七集，成員挑戰另一首原創歌曲〈Drama Queen〉，考驗選手的唱跳實力，更要求在高速節奏中展現穩定氣息與舞台魅力，堪稱體力與心理的雙重極限試煉。緊接著更迎來高強度「偶像團體對決舞台」，由《宇宙啦啦隊》對上女團代表TPE48、YOYO家族以及HUR+。

▲B組 艾莉兒(左起)、柔柔、Yula、紀欣伶、黛比、MC銀赫。（圖／緯來提供）

〈Drama Queen〉的A、B組對抗，面對節奏快速、舞蹈強度高的編排，選手們直呼「邊唱邊跳真的很喘」。副歌高音段更成為一大關卡，讓整體表現難度再升級。愛玉坦言，自己習慣台語與國語，面對英文歌詞一度感到卡關，「唱起來有點怪怪的」，成為練習過程中的一大挑戰。

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▲《宇宙啦啦隊》對上偶像團體代表TPE48。（圖／緯來提供）

成員慢慢也在賽後忍不住落淚，她透露自從上次被牛奶老師指導後「一直很擔心表現不好」，這次總算沒有辜負期待。節目中也揭露成員間的真實互動，親姊妹同隊的艾莉兒與紀欣伶笑稱「相處太久有點煩」，但同時也坦言彼此能直接給出最真誠的建議，成為進步的重要動力。

▲A組後排 LyXi(左起)、 安汝 、慢慢 ，前排左起Lydia、愛玉。（圖／緯來提供）

這回也迎來「偶像團體對決舞台」，由《宇宙啦啦隊》對上偶像團體代表TPE48、YOYO家族以及HUR+，帶來一場充滿汗水與淚水的高強度對抗。曾為AKB48 Team TP成員的麻由表示，聽到熟悉歌曲〈無根無據Rumor〉時格外激動，因為這是她擔任過C位的歌「不僅難度高，也一定會非常精彩」，雖然力挺節目選手，但也坦言對舊團有深厚情感。

除了舞台上高強度的挑戰外，網路上粉絲們也對賽制掀起如火如荼的討論，尤其針對成員Momo護航內定爭議，製作人B2也出面回應表示理解觀眾的感受，並強調觀眾所看到的是節目剪輯後的片段，但製作團隊則是全程陪伴選手從排練到正式上台的完整歷程。評審在評分時，各自依據當下現場的整體表現做出判斷，過程中也可能因個人喜好出現不同意見，製作單位皆予以尊重與支持。

他也進一步說明，評分標準並非只聚焦於單一失誤，而是綜合考量選手的整體狀態、成長幅度以及舞台吸引力，同時強調節目不存在內定情況。評審的角色是在每一輪選出心中表現最好的選手，而實際淘汰機制則是由團員互評決定。由於節目最終目標是組成女團，成員之間的默契與相處至關重要，因此透過彼此評分，共同承擔結果，也成為賽制設計的重要核心。

隨著賽事持續升溫，《宇宙啦啦隊》不僅展現選手們在高壓環境下的成長與蛻變，也讓觀眾看見團隊合作與舞台魅力的極致碰撞。每一場表演，都是通往出道之路的關鍵一步。