星戰最強父子檔躍大銀幕！　曼達洛人死守「超Q金孫」古古：幹掉每個壞蛋

記者蕭采薇／綜合報導

最強星際父子檔《曼達洛人與古古》，不僅是《星際大戰》系列睽違7年重返大銀幕的旗艦力作，官方日前更在拉斯維加斯CinemaCon驚喜釋出終極預告。影史傳奇女星雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）在預告中化身神秘高層，神色凝重地警告：「這跟復仇無關，而是為了阻止另一場戰爭。」暗示帝國殘餘勢力正密謀反撲。

▲《曼達洛人與古古》驚喜釋出終極預告。（圖／盧卡斯影業提供）



雪歌妮薇佛震撼現身！曼達洛人死守「超Q金孫」

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面對惡名昭彰的「赫特族」獰笑威脅：「你會受苦的，下一個就輪到古古。」由「Man大叔」佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）飾演的曼達洛人，再次展現鐵漢柔情與硬漢本色，冷酷宣示：「我們會幹掉你手上的每一個壞蛋！」誓死守護這段跨越星系的父子情誼，而古古在預告中的每個超萌舉動，更是瞬間融化大票粉絲的心。

▲《曼達洛人與古古》古古在預告中的每個超萌舉動，更是瞬間融化大票粉絲的心。（圖／盧卡斯影業提供）

IMAX特製狂增26%畫面！導演保證：為大銀幕而生

《曼達洛人與古古》由《鋼鐵人》億萬票房導演強法夫洛（Jon Favreau）親自執導，他在終極預告中展現了更上一層樓的視覺野心。為了讓影迷感受身歷其境的銀河冒險，本片特別為IMAX規格特製拍攝，畫面比例將在IMAX影廳中上下擴展，提供多出26%的影像內容！無論是飛船穿梭隕石群的極限追逐戰，還是星際異獸對決的宏偉奇觀，都將以最高規格的清澈度與震撼感完美呈現。

▲最強星際父子檔《曼達洛人與古古》。（圖／盧卡斯影業提供）

海報藏超大彩蛋！「神複製」尤達大師惹暴動

除了震撼預告，最新曝光的海報也暗藏滿滿玄機！「星戰金孫」古古在海報中的姿態，宛如絕地宗師尤達，背景也神似當年天行者路克首度前往向尤達拜師的叢林星球，種種致敬彩蛋令鐵粉期待值直接拉滿。

▲影史傳奇女星雪歌妮薇佛，在《曼達洛人與古古》預告中化身神秘高層。（圖／盧卡斯影業提供）

導演強法夫洛對此自信表示，這部電影的設計初衷就是「為了大銀幕而生」，即便完全沒看過星戰影集的新觀眾，也能透過本片極致的視覺特效與刺激動作場面，輕鬆秒入坑這個壯闊的宇宙觀。《曼達洛人與古古》將於5月20日全台大銀幕全版本同步上映。